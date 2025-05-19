Армія Румунії отримала дозвіл збивати незаконні БпЛА — що це означає
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Армія Румунії отримала дозвіл збивати незаконні БпЛА — що це означає

дрон
Джерело:  Digi24

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Головні тези:

  • Румунська армія тепер може скидати незаконні безпілотні літальні апарати в своєму повітряному просторі.
  • Новий закон дозволяє військовим збивати російські дрони, які порушили територію Румунії.
  • Прийняття закону було спровоковане численними випадками вторгнень російських БПЛА на південь України та територію Румунії.

Румунські військові можуть збивати російські дрони над країною

Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час.

Нагадаємо, роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БпЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.

Румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.

Нагадаємо, у березні Румунія підтвердила чергове падіння російського дрона на своїй території — у прикордонні неподалік українського Рені.

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