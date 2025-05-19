Армия Румынии получила разрешение сбивать незаконные БпЛА — что это значит

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, расширивший полномочия армии и разрешивший сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.
Главные тезисы
- Получение разрешения на сбивание незаконных БПЛА позволяет румынской армии защищать свое воздушное пространство.
- Расширение полномочий армии Румынии направлено на предотвращение нарушений со стороны российских дронов.
- Новый закон позволяет военным страны действовать в соответствии с международными нормами и защищать свою территорию.
Румынские военные могут сбивать российские дроны над страной
Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, позволяющий сбивать в воздушном пространстве Румынии незаконно находящиеся там дроны, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.
Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БпЛА, атаковавшие юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.
Румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.
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