Армия Румынии получила разрешение сбивать незаконные БпЛА — что это значит
Категория
Мир
Дата публикации

Армия Румынии получила разрешение сбивать незаконные БпЛА — что это значит

дрон
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Источник:  Digi24

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, расширивший полномочия армии и разрешивший сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.

Главные тезисы

  • Получение разрешения на сбивание незаконных БПЛА позволяет румынской армии защищать свое воздушное пространство.
  • Расширение полномочий армии Румынии направлено на предотвращение нарушений со стороны российских дронов.
  • Новый закон позволяет военным страны действовать в соответствии с международными нормами и защищать свою территорию.

Румынские военные могут сбивать российские дроны над страной

Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, позволяющий сбивать в воздушном пространстве Румынии незаконно находящиеся там дроны, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.

Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БпЛА, атаковавшие юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.

Румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.

Напомним, в марте Румыния подтвердила очередное падение российского дрона на своей территории — в приграничье недалеко от украинского Рени.

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