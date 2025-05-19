Армия Румынии получила разрешение сбивать незаконные БпЛА — что это значит

Румынские военные могут сбивать российские дроны над страной

Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, позволяющий сбивать в воздушном пространстве Румынии незаконно находящиеся там дроны, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.

Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БпЛА, атаковавшие юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.

Румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.