Археологи знайшли у Гватемалі невідоме 3000-річне місто цивілізації майя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Археологи знайшли у Гватемалі невідоме 3000-річне місто цивілізації майя

майя
Джерело:  Interesting Engineering

У Гватемалі археологи виявили свідчення існування загадкового міста цивілізації майя. Це рештки поселення віком близько 3 000 років.

Головні тези:

  • У Гватемалі виявили рештки 3000-річного міста Лос-Абуелос, належного до цивілізації майя.
  • Місто виявлене поблизу археологічної пам'ятки Уаксактун і датується середнім прекласичним періодом майя.
  • Учені знайшли дві людиноподібні скульптури та 33-метрову піраміду з фресками докласичного періоду поруч з містом.

У Гватемалі знайшли нове місто цивілізації майя

Зазначається, що це стародавнє місто називалося Лос-Абуелос. Воно знаходилося недалеко від відомої археологічної пам'ятки Уаксактун, у департаменті Петен у Гватемалі.

У виданні нагадали, що цивілізація майя була дуже високорозвиненою. Її коріння можна простежити приблизно до 2000 року до нашої ери.

Учені поділилися, що Лос-Абуелос належить до середнього прекласичного періоду, між 800 і 500 роками до нашої ери. Вони вважають, що це місто було церемоніальним центром на ранньому етапі розвитку культури майя.

Археологи знайшли серед останків міста дві людиноподібні скульптури. Вони припустили, що ці фігури могли займати центральне місце у віруваннях жителів Лос-Абуелос.

Також поруч із містом було виявлено 33-метрову піраміду, прикрашену фресками докласичного періоду. Це навело дослідників на думку, що ці місця утворюють раніше невідомий міський трикутник.

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Категорія
Світ
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