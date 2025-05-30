Археологи знайшли у Гватемалі невідоме 3000-річне місто цивілізації майя

У Гватемалі археологи виявили свідчення існування загадкового міста цивілізації майя. Це рештки поселення віком близько 3 000 років.
Головні тези:
- У Гватемалі виявили рештки 3000-річного міста Лос-Абуелос, належного до цивілізації майя.
- Місто виявлене поблизу археологічної пам'ятки Уаксактун і датується середнім прекласичним періодом майя.
- Учені знайшли дві людиноподібні скульптури та 33-метрову піраміду з фресками докласичного періоду поруч з містом.
У Гватемалі знайшли нове місто цивілізації майя
Зазначається, що це стародавнє місто називалося Лос-Абуелос. Воно знаходилося недалеко від відомої археологічної пам'ятки Уаксактун, у департаменті Петен у Гватемалі.
У виданні нагадали, що цивілізація майя була дуже високорозвиненою. Її коріння можна простежити приблизно до 2000 року до нашої ери.
Учені поділилися, що Лос-Абуелос належить до середнього прекласичного періоду, між 800 і 500 роками до нашої ери. Вони вважають, що це місто було церемоніальним центром на ранньому етапі розвитку культури майя.
Також поруч із містом було виявлено 33-метрову піраміду, прикрашену фресками докласичного періоду. Це навело дослідників на думку, що ці місця утворюють раніше невідомий міський трикутник.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-