Археологи обнаружили в Гватемале неизвестный 3000-летний город цивилизации майя
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Археологи обнаружили в Гватемале неизвестный 3000-летний город цивилизации майя

майя
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Источник:  Interesting Engineering

В Гватемале археологи обнаружили свидетельство существования загадочного города цивилизации майя. Это остатки поселения в возрасте около 3 000 лет.

Главные тезисы

  • В Гватемале археологи обнаружили останки 3000-летнего города цивилизации майя, который назывался Лос-Абуэлос.
  • Исследователи нашли две человекоподобные скульптуры и 33-метровую пирамиду с фресками доклассического периода рядом с городом.
  • Город Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду майя между 800 и 500 годами до нашей эры и вероятно был церемониальным центром развития культуры майя.

В Гватемале нашли новый город цивилизации майя

Отмечается, что этот древний город назывался Лос-Абуэлос. Оно находилось недалеко от известного археологического памятника Уаксактуна, в департаменте Петен в Гватемале.

В издании напомнили, что цивилизация майя была очень высокоразвитой.

Ученые поделились, что Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду, между 800 и 500 годами до нашей эры. Они считают, что этот город являлся церемониальным центром на раннем этапе развития культуры майя.

Археологи обнаружили среди останков города две человекообразные скульптуры. Они допустили, что эти фигуры могли занимать центральное место в верованиях жителей Лос-Абуэлоса.

Также рядом с городом была обнаружена 33-метровая пирамида, украшенная фресками доклассического периода. Это привело исследователей к мнению, что эти места образуют ранее неизвестный городской треугольник.

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