Археологи обнаружили в Гватемале неизвестный 3000-летний город цивилизации майя

В Гватемале археологи обнаружили свидетельство существования загадочного города цивилизации майя. Это остатки поселения в возрасте около 3 000 лет.
Главные тезисы
- В Гватемале археологи обнаружили останки 3000-летнего города цивилизации майя, который назывался Лос-Абуэлос.
- Исследователи нашли две человекоподобные скульптуры и 33-метровую пирамиду с фресками доклассического периода рядом с городом.
- Город Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду майя между 800 и 500 годами до нашей эры и вероятно был церемониальным центром развития культуры майя.
В Гватемале нашли новый город цивилизации майя
Отмечается, что этот древний город назывался Лос-Абуэлос. Оно находилось недалеко от известного археологического памятника Уаксактуна, в департаменте Петен в Гватемале.
В издании напомнили, что цивилизация майя была очень высокоразвитой.
Ученые поделились, что Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду, между 800 и 500 годами до нашей эры. Они считают, что этот город являлся церемониальным центром на раннем этапе развития культуры майя.
Также рядом с городом была обнаружена 33-метровая пирамида, украшенная фресками доклассического периода. Это привело исследователей к мнению, что эти места образуют ранее неизвестный городской треугольник.
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