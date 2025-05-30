Археологи обнаружили в Гватемале неизвестный 3000-летний город цивилизации майя

В Гватемале археологи обнаружили свидетельство существования загадочного города цивилизации майя. Это остатки поселения в возрасте около 3 000 лет.

В Гватемале нашли новый город цивилизации майя

Отмечается, что этот древний город назывался Лос-Абуэлос. Оно находилось недалеко от известного археологического памятника Уаксактуна, в департаменте Петен в Гватемале.

В издании напомнили, что цивилизация майя была очень высокоразвитой.

Ученые поделились, что Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду, между 800 и 500 годами до нашей эры. Они считают, что этот город являлся церемониальным центром на раннем этапе развития культуры майя.

Археологи обнаружили среди останков города две человекообразные скульптуры. Они допустили, что эти фигуры могли занимать центральное место в верованиях жителей Лос-Абуэлоса. Поделиться

Также рядом с городом была обнаружена 33-метровая пирамида, украшенная фресками доклассического периода. Это привело исследователей к мнению, что эти места образуют ранее неизвестный городской треугольник.