Ученые раскрыли тайну возникновения цивилизации майя

На территории Белиза группой антропологов из Университета Вермонта было обнаружено большое количество древних построек для отлова рыбы, которые использовали предки майя.

Что известно о предках майя

Отмечается, что обнаруженные сооружения позволяли вылавливать достаточно рыбы, чтобы прокормить до 15 тыс человек в год.

Сооружения включали сеть каналов и прудов, которые помогали направлять рыбу в места, где ее легко можно было выловить.

Эти сложные сети были построены охотниками-собирателями около 4 тыс. лет назад в архаический период, когда тогдашние люди еще не занимались сельским хозяйством в значительных масштабах.

Остатки сооружений майя

Это самое раннее крупномасштабное архаическое сооружение для ловли рыбы, зарегистрированное в древней Мезоамерике, отмечают американские исследователи. Поделиться

Они объясняют, что успешная деятельность этих охотников-собирателей способствовала возникновению цивилизации майя, которая долгое время доминировала в Центральной Америке.

Ученые предполагают, что сооружения для отлова рыбы могли побуждать людей собираться и строить постоянные поселения, которые впоследствии превращались в города.

Похоже, каналы позволяли ежегодно ловить рыбу и проводить общественные собрания, что побудило людей возвращаться в эту область из года в год и собираться вместе на более длительные периоды времени. Такие интенсивные инвестиции в ландшафт могли в конечном счете привести к развитию сложного общества, характерного для доколумбовой цивилизации майя, которое впоследствии произошло в этой области около 1200 до нашей эры, — отмечает соавтор исследования профессор антропологии в Университете Вермонта Мариека Брауэр Бург. Поделиться

Что подвигло предков майя усиленно заниматься рыболовством

В то время как подчеркивают исследователи, в регионе усиливалась засуха и люди должны были вести борьбу за выживание.

Это могло побуждать людей объединяться и строить постройки, чтобы обеспечить себя достаточным количеством пищи.

Группа ученых использовала спутниковые снимки и аэрофотоснимки, сделанные беспилотниками для обнаружения каналов и ставок.

Они также провели раскопки и радиоуглеродную датировку органических отложений и древесного угля, чтобы определить, когда были построены рыболовные ловушки.

По словам исследователей, майя продолжали использовать эти рыболовные ловушки в эпоху Формирования (примерно с 2000 г. до н. э. до 200 г. н. э.).

Честно говоря, это открытие ошеломляет. Мы всегда считали, что крупномасштабные проекты по изменению земель происходили в классический период майя или примерно с 250 по 900 г.г. н. э. — объясняет профессор антропологии Техасского университета в Тайлере Томас Гудерджан. Поделиться

По мнению Гудерджана, исследование может побудить ученых пересмотреть то, какими были майя около 4 тыс. лет назад.