Ученые раскрыли тайну возникновения цивилизации майя

На территории Белиза группой антропологов из Университета Вермонта было обнаружено большое количество древних построек для отлова рыбы, которые использовали предки майя.
Главные тезисы
- Обнаруженные древние рыболовные сооружения в Белизе свидетельствуют об использовании предками майя сложных сетей для отлова рыбы, что могло стать ключевым фактором в раннем развитии цивилизации майя.
- Использование спутниковых снимков позволило ученым датировать сооружения и пересмотреть представления о проектах майя, а также понять влияние рыболовства на формирование общества и культуры древней цивилизации.
- Усиление засухи в регионе побудило предков майя к строительству рыболовных сооружений, обеспечивая прокормление и стимулируя образование древней цивилизации, которая долгое время доминировала в Центральной Америке.
- Древние рыболовные сооружения майя побуждали людей собираться и строить поселения, что в конечном итоге способствовало развитию сложного общества и формированию городов в регионе.
- Исследование доказало, что майя активно занимались рыболовством с древних времен, используя инновационные методы и структуры, которые влияли на их культуру и общественную организацию.
Что известно о предках майя
Отмечается, что обнаруженные сооружения позволяли вылавливать достаточно рыбы, чтобы прокормить до 15 тыс человек в год.
Сооружения включали сеть каналов и прудов, которые помогали направлять рыбу в места, где ее легко можно было выловить.
Эти сложные сети были построены охотниками-собирателями около 4 тыс. лет назад в архаический период, когда тогдашние люди еще не занимались сельским хозяйством в значительных масштабах.
Они объясняют, что успешная деятельность этих охотников-собирателей способствовала возникновению цивилизации майя, которая долгое время доминировала в Центральной Америке.
Ученые предполагают, что сооружения для отлова рыбы могли побуждать людей собираться и строить постоянные поселения, которые впоследствии превращались в города.
Что подвигло предков майя усиленно заниматься рыболовством
В то время как подчеркивают исследователи, в регионе усиливалась засуха и люди должны были вести борьбу за выживание.
Это могло побуждать людей объединяться и строить постройки, чтобы обеспечить себя достаточным количеством пищи.
Группа ученых использовала спутниковые снимки и аэрофотоснимки, сделанные беспилотниками для обнаружения каналов и ставок.
Они также провели раскопки и радиоуглеродную датировку органических отложений и древесного угля, чтобы определить, когда были построены рыболовные ловушки.
По словам исследователей, майя продолжали использовать эти рыболовные ловушки в эпоху Формирования (примерно с 2000 г. до н. э. до 200 г. н. э.).
По мнению Гудерджана, исследование может побудить ученых пересмотреть то, какими были майя около 4 тыс. лет назад.
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