Ученые раскрыли тайну возникновения цивилизации майя
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Наука и медицина
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Ученые раскрыли тайну возникновения цивилизации майя

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Источник:  Live Science

На территории Белиза группой антропологов из Университета Вермонта было обнаружено большое количество древних построек для отлова рыбы, которые использовали предки майя.

Главные тезисы

  • Обнаруженные древние рыболовные сооружения в Белизе свидетельствуют об использовании предками майя сложных сетей для отлова рыбы, что могло стать ключевым фактором в раннем развитии цивилизации майя.
  • Использование спутниковых снимков позволило ученым датировать сооружения и пересмотреть представления о проектах майя, а также понять влияние рыболовства на формирование общества и культуры древней цивилизации.
  • Усиление засухи в регионе побудило предков майя к строительству рыболовных сооружений, обеспечивая прокормление и стимулируя образование древней цивилизации, которая долгое время доминировала в Центральной Америке.
  • Древние рыболовные сооружения майя побуждали людей собираться и строить поселения, что в конечном итоге способствовало развитию сложного общества и формированию городов в регионе.
  • Исследование доказало, что майя активно занимались рыболовством с древних времен, используя инновационные методы и структуры, которые влияли на их культуру и общественную организацию.

Что известно о предках майя

Отмечается, что обнаруженные сооружения позволяли вылавливать достаточно рыбы, чтобы прокормить до 15 тыс человек в год.

Сооружения включали сеть каналов и прудов, которые помогали направлять рыбу в места, где ее легко можно было выловить.

Эти сложные сети были построены охотниками-собирателями около 4 тыс. лет назад в архаический период, когда тогдашние люди еще не занимались сельским хозяйством в значительных масштабах.

Ученые установили обстоятельства образования цивилизации майя
Остатки сооружений майя

Это самое раннее крупномасштабное архаическое сооружение для ловли рыбы, зарегистрированное в древней Мезоамерике, отмечают американские исследователи.

Они объясняют, что успешная деятельность этих охотников-собирателей способствовала возникновению цивилизации майя, которая долгое время доминировала в Центральной Америке.

Ученые предполагают, что сооружения для отлова рыбы могли побуждать людей собираться и строить постоянные поселения, которые впоследствии превращались в города.

Похоже, каналы позволяли ежегодно ловить рыбу и проводить общественные собрания, что побудило людей возвращаться в эту область из года в год и собираться вместе на более длительные периоды времени. Такие интенсивные инвестиции в ландшафт могли в конечном счете привести к развитию сложного общества, характерного для доколумбовой цивилизации майя, которое впоследствии произошло в этой области около 1200 до нашей эры, — отмечает соавтор исследования профессор антропологии в Университете Вермонта Мариека Брауэр Бург.

Что подвигло предков майя усиленно заниматься рыболовством

В то время как подчеркивают исследователи, в регионе усиливалась засуха и люди должны были вести борьбу за выживание.

Это могло побуждать людей объединяться и строить постройки, чтобы обеспечить себя достаточным количеством пищи.

Группа ученых использовала спутниковые снимки и аэрофотоснимки, сделанные беспилотниками для обнаружения каналов и ставок.

Они также провели раскопки и радиоуглеродную датировку органических отложений и древесного угля, чтобы определить, когда были построены рыболовные ловушки.

По словам исследователей, майя продолжали использовать эти рыболовные ловушки в эпоху Формирования (примерно с 2000 г. до н. э. до 200 г. н. э.).

Честно говоря, это открытие ошеломляет. Мы всегда считали, что крупномасштабные проекты по изменению земель происходили в классический период майя или примерно с 250 по 900 г.г. н. э. — объясняет профессор антропологии Техасского университета в Тайлере Томас Гудерджан.

По мнению Гудерджана, исследование может побудить ученых пересмотреть то, какими были майя около 4 тыс. лет назад.

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