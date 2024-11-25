Археологи из археологического института Австрийской академии наук обнаружили древнюю христианскую базилику в Аквилее на территории Италии.

Что известно об обнаружении ранней христианской базилики на территории Италии.

По словам археологов, их находка, вероятно, демонстрирует большие масштабы византийской строительной программы.

Римская военная колония Аквилея была основана в 181 г. до н. э. и размещалась на конечной точке Янтарного пути и вдоль маршрута в провинцию Норикум, которая является современной Австрией.

В 1998 году ЮНЕСКО признала Аквилею объектом Всемирного наследия.

Остатки древней христианской базилики в Аквилее

В рамках глубоких исследований к западу от Аквилеи, близ Виа Ания, были проведены геофизические измерения и геоархеологическое бурение.

Это позволило австрийским археологам обнаружить церковное здание IV века, которое впоследствии расширилось до базилики рынков с трансептом.

Что говорят археологи об обнаруженной базилике

Эта базилика — первое недавно обнаруженное крупное здание за десятилетия интенсивных археологических исследований в Аквилее. Архитектура демонстрирует поразительные параллели с Восточной Римской империей, которую можно найти в Египте, Турции и на Балканах, отмечает археолог Стефан Грох. Поделиться

Исследователи предполагают, что церковное здание, скорее всего, было расширено с включением в него трех апсидов в первой половине VI века при императоре Юстиниане I.

Стефан Грох подчеркнул, что базилики с трансептами и апсидами можно найти по всей Восточной Римской империи, от Египта до Ближнего Востока, включая Вифлеем, Ликийское побережье на юго-западе Турции и Балканский регион в Дурресе, Албания, а теперь даже простираются.

При этом археологи предполагают, что базилика, скорее всего, была не только религиозным христианским зданием, но и символом завоевания Юстинианом I Верхней Италии.

Само здание было обращено к юго-востоку в Константинополь и Иерусалим.

Около 1,5 тыс. лет назад Аквилея была одним из самых известных городов на территории Италии.

Также исследователи отмечают, что, возможно, базилика была построена с целью восстановления католической веры.

Однако город так и не восстановил свое богатство после того, как был разграблен печально известным Аттилой, но ему каким-то образом удалось выжить до наших дней.

Говоря о здании, Грох отметил, что влияние этих давних геополитических строительных мер распространилось даже на регион. Об этом свидетельствует епископская церковь Теурния в деревне Святого Петра в Хольце, Австрия. Эта церковь, перестроенная в VI веке н. э., была построена по тому же плану, что и новая базилика в Аквилее.