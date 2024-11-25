Археологи з археологічного інституту Австрійської академії наук знайшли стародавню християнську базиліку в Аквілеї на території Італії.

Що відомо про виявлення ранньої християнської базиліки на території Італії

За словами археологів, їхня знахідка ймовірно демонструє більші масштаби візантійської будівельної програми.

Римська військова колонія Аквілея була заснована в 181 р. до н. е і розміщувалась на кінцевій точці Бурштинового шляху і вздовж маршруту до провінції Норікум, яка є сучасною Австрією.

У 1998 році ЮНЕСКО визнала Аквілею об'єктом Всесвітньої спадщини.

Залишки стародавньої християнської базиліки в Аквілеї

У рамках глибоких досліджень на захід від Аквілеї, поблизу Віа Аннія, були проведені геофізичні вимірювання та геоархеологічне буріння.

Це дозволило австрійським археологам виявити церковну будівлю IV століття, яка згодом розширилась до ринавової базиліки з трансептом.

Що кажуть археологи про виявлену базиліку

Ця базиліка — перша нещодавно виявлена велика будівля за десятиліття інтенсивних археологічних досліджень в Аквілеї. Архітектура демонструє вражаючі паралелі зі Східною Римською імперією, яку можна знайти в Єгипті, Туреччині та на Балканах, — зазначає археолог Стефан Грох. Поширити

Дослідники припускають, що церковну будівлю, скоріш за все, було розширено з включенням до неї трьох апсидів в першій половині VI століття за імператора Юстиніана I.

Стефан Грох підкреслив, що базиліки з трансептами й апсидами можна знайти по всій Східній Римській імперії, від Єгипту до Близького Сходу, включно з Віфлеємом, Лікійським узбережжям на південному заході Туреччини та Балканським регіоном у Дурресі, Албанія, а тепер навіть простягаються до Верхньої Адріатики.

При цьому археологи припускають, що базиліка, скоріш за все, була не лише релігійною християнською будівлею, а символом завоювання Юстиніаном I Верхньої Італії.

Сама будівля була звернена на південний схід до Константинополя та Єрусалиму.

Близько 1,5 тис років тому Аквілея була одним з найвідоміших міст на території Італії.

Також дослідники зазначають, що можливо базиліка була побудована із метою відновлення католицької віри.

Однак місто так і не відновило своє багатство після того, як було розграбоване сумнозвісним Аттілою, але йому якимось чином вдалося вижити до наших днів.

Говорячи про будівлю, Грох зазначив, що вплив цих давніх геополітичних будівельних заходів поширився навіть на регіон. Про це свідчить єпископська церква Теурнія в селі Святого Петра в Хольці, Австрія. Цю церкву, перебудовану в VI столітті н. е., було збудовано за тим самим планом, що й нову базиліку в Аквілеї.