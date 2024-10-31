У Саудівській Аравії археологи розкопали стародавнє місто бронзового віку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Саудівській Аравії археологи розкопали стародавнє місто бронзового віку

Стародавнє місто
Джерело:  Plos One

У Саудівській Аравії археологи виявили невелике поселення бронзового віку, яке існувало у період 2,4-1,5 тис років тому. 

Головні тези:

  • Археологи виявили стародавнє місто бронзового віку у Саудівській Аравії під назвою Аль-Натах.
  • Місто мало центральний район площею 2,6 гектара та мережу валів довжиною 14,5 км, що свідчить про його стратегічну важливість.
  • Захисні укріплення навколо міста слугували для захисту ресурсів та регулювання доступу до міста та торгівлі.
  • Наявність гончарних посудин простих форм та некрополя з ритуальними практиками свідчать про соціальну ієрархію у місті.
  • Аль-Натах є прикладом низької урбанізації на перехідному етапі від мобільного скотарства до складних міських поселень.

Що відомо про знахідку археологів у Саудівській Аравії

Зазначається, що команда археологів з Французького національного центру наукових досліджень знайшла місто у провінції Медіна, яке мало назву Аль-Натах.

Поселення бронзового віку мало центральний район, оточений прилеглими житловими кварталами площею 2,6 гектара.

Вчені припускають, що у місті одночасно могли проживати до 500 осіб.

Археологи знайшли рештки стародавнього міста Аль-Натах на півночі Саудівської Аравії
Аль-Натах

На думку авторів дослідження, Аль-Натах є першим виявленим стародавнім містом бронзового віку, з’єднаним із великою мережею валів довжиною 14,5 км.

Враховуючи розташування, розмір, хронологічну послідовність, відсутність будь-якого іншого великого тогочасного поселення, знайденого в оазисі, і його захист лінією валів із бастіонами, що з’єднуються з одночасним зовнішнім валом, Аль-Натах, здається, утворив серце укріпленого оазису і, ймовірно, був його політичним центром, — вважають дослідники.

За словами науковців, в середині валів були приховані значні запаси води, зокрема, джерела, які давали змогу тодішнім місцевим жителям займатись сільскогосподарською діяльністю та тваринництвом.

Це підтверджує велика кількість знайдених на території поселення кісток тварин.

Таким чином для людей бронзового віку зовнішні укріплення були способом захистити ресурси і регулювати доступ до міста та торгівлі.

Крім того, тамтешнє населення мало місцеві майстерні, де виготовляли кераміку. На території міста знаходили гончарний посуд простих форм.

Окрім цього дослідники виявили некрополь, у якому на могилах зберіглись ознаки особливих ритуальних практик.

Науковці не виключають, що це свідчить про існування певної соціальної ієрархії у місті.

Що виділяє Аль-Натах серед інших подібних міст в північній Аравії

Зазначається, що в цілому розмір і організація Аль-Натах подібні до інших пам’яток подібного віку в північній Аравії.

Однак вчені звертають увагу на те, що ці поселення менші за площею, а в їхнього населення був нижчий рівень соціально-політичного розвитку, ніж в тогочасних містах у Леванті та Месопотамії.

За їхніми словами, Аль-Натах представляє стан "низької урбанізації" — перехідного етапу між мобільним скотарством і складними міськими поселеннями.

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Категорія
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