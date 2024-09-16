Археологи виявили моторошну знахідку на території Польщі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Археологи виявили моторошну знахідку на території Польщі

Археологи здійснили моторошну знахідку у Польщі
Джерело:  online.ua

Команді археологів вдалось розкопати на території Польщі останки обезголовленої дитини, які датують XIII сторіччям. 

Головні тези:

  • Археологи виявили останки обезголовленої дитини в Польщі, датовані XIII сторіччям, що викликало припущення про антивампірські практики.
  • Розкопки у Польщі допомагають зрозуміти практики та вірування населення середньовічної епохи, пов'язані з надприродними явищами та вампірами.
  • Велика кількість вампірських поховань в Польщі свідчить про поширений страх перед жахливими істотами та віру у міф про вампірів у суспільстві.
  • Дослідження останків в Польщі розкривають підтвердження активного поширення страху перед вампірами ще задовго до відомих інцидентів у XVII столітті.
  • Антивампірські практики, виявлені у знахідках археологів, свідчать про жахливі вірування та способи боротьби з потенційно небезпечними мерцями у Середньовіччі.

Що відомо про моторошну знахідку археологів у Польщі і до чого тут вампіри

Зазначається, що тіло дитини було придавлене важкими блоками.

Дике відкриття змушує замислитися про захопливу практику в середньовічній Польщі, а також про походження улюбленого і жахливого міфу про вампірів, — підкреслюється у публікації видання.

Дослідники припускають, що померла дитина могла хворіти на туберкульоз, адже саме важкі хвороби були пов’язані у жителів Середньовіччя із фантастичними та жахливими уявленнями.

У Польщі археологи розкопали останки обезголовленої середньовічної дитини
У Польщі виявили останки обезголовленої дитини

Підкреслюється, що ця знахідка допомогла науковцям встановити факт надприродніх вірувань в основі палацу єпископа християнської уніатської церкви в Хелмі.

Поховання явно демонструє ознаки антивампірських практик, які були спрямовані на те, щоб не дати мертвим воскреснути, — пояснює провідний археолог, доктор Станіслав Голуб.

Що відомо про масовий страх перед вампірами у Польщі

Підкреслюється, що на території Польщі було виявлено велику кількість вампірських поховань, серед яких останки жінки, яку поховали з косою поперек горла і замком на пальці ноги.

Міф про вампіра набув широкої популярності, коли в 17 столітті в Хорватії чоловік "повернувся з мертвих", і його довелося вбити. Але як доводять ці могили із Середньовіччя, міф був живий і здоровий і жахав Польщу задовго до того, як перо вперше торкнулося паперу, — підкреслюється у матеріалі видання.

Усе це підтверджує, що страх перед вампірами сягає корінням далі, ніж вважалося раніше.

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Категорія
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