Команді археологів вдалось розкопати на території Польщі останки обезголовленої дитини, які датують XIII сторіччям.
Головні тези:
- Археологи виявили останки обезголовленої дитини в Польщі, датовані XIII сторіччям, що викликало припущення про антивампірські практики.
- Розкопки у Польщі допомагають зрозуміти практики та вірування населення середньовічної епохи, пов'язані з надприродними явищами та вампірами.
- Велика кількість вампірських поховань в Польщі свідчить про поширений страх перед жахливими істотами та віру у міф про вампірів у суспільстві.
- Дослідження останків в Польщі розкривають підтвердження активного поширення страху перед вампірами ще задовго до відомих інцидентів у XVII столітті.
- Антивампірські практики, виявлені у знахідках археологів, свідчать про жахливі вірування та способи боротьби з потенційно небезпечними мерцями у Середньовіччі.
Що відомо про моторошну знахідку археологів у Польщі і до чого тут вампіри
Зазначається, що тіло дитини було придавлене важкими блоками.
Дослідники припускають, що померла дитина могла хворіти на туберкульоз, адже саме важкі хвороби були пов’язані у жителів Середньовіччя із фантастичними та жахливими уявленнями.
Підкреслюється, що ця знахідка допомогла науковцям встановити факт надприродніх вірувань в основі палацу єпископа християнської уніатської церкви в Хелмі.
Що відомо про масовий страх перед вампірами у Польщі
Підкреслюється, що на території Польщі було виявлено велику кількість вампірських поховань, серед яких останки жінки, яку поховали з косою поперек горла і замком на пальці ноги.
Усе це підтверджує, що страх перед вампірами сягає корінням далі, ніж вважалося раніше.
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