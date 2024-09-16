Що відомо про моторошну знахідку археологів у Польщі і до чого тут вампіри

Зазначається, що тіло дитини було придавлене важкими блоками.

Дике відкриття змушує замислитися про захопливу практику в середньовічній Польщі, а також про походження улюбленого і жахливого міфу про вампірів, — підкреслюється у публікації видання. Поширити

Дослідники припускають, що померла дитина могла хворіти на туберкульоз, адже саме важкі хвороби були пов’язані у жителів Середньовіччя із фантастичними та жахливими уявленнями.

У Польщі виявили останки обезголовленої дитини

Підкреслюється, що ця знахідка допомогла науковцям встановити факт надприродніх вірувань в основі палацу єпископа християнської уніатської церкви в Хелмі.

Поховання явно демонструє ознаки антивампірських практик, які були спрямовані на те, щоб не дати мертвим воскреснути, — пояснює провідний археолог, доктор Станіслав Голуб. Поширити

Що відомо про масовий страх перед вампірами у Польщі

Підкреслюється, що на території Польщі було виявлено велику кількість вампірських поховань, серед яких останки жінки, яку поховали з косою поперек горла і замком на пальці ноги.

Міф про вампіра набув широкої популярності, коли в 17 столітті в Хорватії чоловік "повернувся з мертвих", і його довелося вбити. Але як доводять ці могили із Середньовіччя, міф був живий і здоровий і жахав Польщу задовго до того, як перо вперше торкнулося паперу, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Усе це підтверджує, що страх перед вампірами сягає корінням далі, ніж вважалося раніше.