Что известно о жуткой находке археологов в Польше и при чем здесь вампиры

Отмечается , что тело ребенка было придавлено тяжелыми блоками.

Дикое открытие заставляет задуматься о увлекательной практике в средневековой Польше, а также о происхождении любимого и ужасного мифа о вампирах, подчеркивается в публикации издания. Поделиться

Исследователи предполагают, что умерший ребенок мог болеть туберкулезом, ведь именно тяжелые болезни были связаны у жителей Средневековья с фантастическими и ужасающими представлениями.

В Польше обнаружили останки обезглавленного ребенка

Подчеркивается, что эта находка помогла ученым установить факт сверхъестественных верований в основе дворца епископа христианской униатской церкви в Хелме.

Погребение явно демонстрирует признаки антивампирских практик, направленных на то, чтобы не дать мертвым воскреснуть, — объясняет ведущий археолог, доктор Станислав Голуб. Поделиться

Что известно о массовом страхе перед вампирами в Польше

Подчеркивается, что на территории Польши было обнаружено большое количество вампирских захоронений, среди которых останки женщины, захороненной с косой поперек горла и замком на пальце ноги.

Миф о вампире приобрел широкую популярность, когда в 17 веке в Хорватии мужчина "вернулся из мертвых", и его пришлось убить. Но как доказывают эти могилы из Средневековья, миф был жив и здоров и ужасал Польшу задолго до того, как перо впервые коснулось бумаги, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Все это подтверждает, что страх перед вампирами уходит корнями дальше, чем считалось ранее.