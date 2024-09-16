Археологи обнаружили жуткую находку на территории Польши
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Археологи обнаружили жуткую находку на территории Польши

Археологи совершили жуткую находку в Польше
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Источник:  online.ua

Команде археологов удалось раскопать на территории Польши останки обезглавленного ребенка, датируемые XIII веком.

Главные тезисы

  • Археологи обнаружили останки обезглавленного ребенка в Польше, датируемые XIII веком, вызвавшие предположение об антивампирских практиках.
  • Раскопки в Польше позволяют углубиться в сверхъестественные верования и мифы о вампирах в Средневековье.
  • Исследования останков подтверждают активное распространение страха перед вампирами в Средние века.
  • Находка в Польше свидетельствует о практиках борьбы с потенциально опасными мертвецами и ужасных верованиях в Средневековье.
  • Множество вампирских захоронений в Польше указывают на корни мифа о вампирах, охватившего не только XVII век, но и предшествующие столетия.

Что известно о жуткой находке археологов в Польше и при чем здесь вампиры

Отмечается , что тело ребенка было придавлено тяжелыми блоками.

Дикое открытие заставляет задуматься о увлекательной практике в средневековой Польше, а также о происхождении любимого и ужасного мифа о вампирах, подчеркивается в публикации издания.

Исследователи предполагают, что умерший ребенок мог болеть туберкулезом, ведь именно тяжелые болезни были связаны у жителей Средневековья с фантастическими и ужасающими представлениями.

В Польше археологи раскопали останки обезглавленного средневекового ребенка
В Польше обнаружили останки обезглавленного ребенка

Подчеркивается, что эта находка помогла ученым установить факт сверхъестественных верований в основе дворца епископа христианской униатской церкви в Хелме.

Погребение явно демонстрирует признаки антивампирских практик, направленных на то, чтобы не дать мертвым воскреснуть, — объясняет ведущий археолог, доктор Станислав Голуб.

Что известно о массовом страхе перед вампирами в Польше

Подчеркивается, что на территории Польши было обнаружено большое количество вампирских захоронений, среди которых останки женщины, захороненной с косой поперек горла и замком на пальце ноги.

Миф о вампире приобрел широкую популярность, когда в 17 веке в Хорватии мужчина "вернулся из мертвых", и его пришлось убить. Но как доказывают эти могилы из Средневековья, миф был жив и здоров и ужасал Польшу задолго до того, как перо впервые коснулось бумаги, подчеркивается в материале издания.

Все это подтверждает, что страх перед вампирами уходит корнями дальше, чем считалось ранее.

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