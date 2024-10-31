В Саудовской Аравии археологи раскопали древний город бронзового века
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Саудовской Аравии археологи раскопали древний город бронзового века

Древний город
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Источник:  Plos One

В Саудовской Аравии археологи обнаружили небольшое поселение бронзового века, существовавшее в период 2,4-1,5 тыс. лет назад.

Главные тезисы

  • Археологи обнаружили древний город бронзового века в провинции Медина в Саудовской Аравии.
  • Поселение Аль-Натах имело центральный район, было укреплено валами и включало некрополь, свидетельствующий об особых ритуальных практиках.
  • Ученые считают, что Аль-Натах был политическим центром и имел местные мастерские по производству керамики.
  • Поселение представляет состояние “низкой урбанизации”, переходный этап между мобильным скотоводством и сложными городскими поселениями.
  • Аль-Натах выделяется среди других городов бронзового века в северной Аравии своими размерами и организацией.

Что известно о находке археологов в Саудовской Аравии

Отмечается, что команда археологов из Французского национального центра научных исследований нашла город в провинции Медина, который назывался Аль-Натах.

Поселение бронзового века имело центральный район, окруженный близлежащими жилыми кварталами площадью 2,6 гектара.

Ученые предполагают, что в городе одновременно могли проживать до 500 человек.

Археологи обнаружили останки древнего города Аль-Натах на севере Саудовской Аравии
Аль-Натах

По мнению авторов исследования, Аль-Натах является первым обнаруженным древним городом бронзового века, соединенным с обширной сетью валов протяженностью 14,5 км.

Учитывая расположение, размер, хронологическую последовательность, отсутствие какого-либо другого крупного поселения того времени, найденного в оазисе, и его защиту линией валов с бастионами, соединяющимися с одновременным внешним валом, Аль-Натах, кажется, образовал сердце укрепленного оазиса и, вероятно, был его политическим центром, считают исследователи.

По словам ученых, внутри валов были скрыты значительные запасы воды, в частности, источники, которые позволяли тогдашним местным жителям заниматься сельскохозяйственной деятельностью и животноводством.

Это подтверждает большое количество найденных на территории поселения костей животных.

Таким образом, для людей бронзового века внешние укрепления были способом защитить ресурсы и регулировать доступ к городу и торговле.

Кроме того, тамошнее население имело местные мастерские, где производили керамику. На территории города находили гончарную посуду простых форм.

Кроме этого, исследователи обнаружили некрополь, в котором на могилах сохранились признаки особых ритуальных практик.

Ученые не исключают, что это свидетельствует о существовании определенной социальной иерархии в городе.

Выделяющий Аль-Натах среди других подобных городов в северной Аравии

Отмечается, что в целом размер и организация Аль-Натах схожи с другими достопримечательностями подобного возраста в северной Аравии.

Однако ученые обращают внимание на то, что эти поселения меньше площади, а у их населения был более низкий уровень социально-политического развития, чем в городах в Леванте и Месопотамии.

По их словам, Аль-Натах представляет состояние "низкой урбанизации" - переходного этапа между мобильным скотоводством и сложными городскими поселениями.

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