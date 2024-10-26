Археологи подтвердили, что найденные в колодце норвежского замка Сверресборг останки скелета человека принадлежат воину средневековой саги, написанной более 800 лет назад.

Что известно об обнаружении останков героя средневековой саги

Сага о короле Сверре Сигурдссоне, называемом сага о Сверрире, написана более 800 лет назад, рассказывает о нападении на центральную Норвегию в 1197 году.

В саге говорится о выброшенном в колодец теле воина, который позже получил прозвище "Колодезный человек".

В тексте саги отмечается, что вероятно нападавшие бросили тело в колодец с целью отравить источник питьевой воды для местных жителей.

Однако о самом воине и том, кем он был, в саге больше нет никакой информации.

Останки воина из колодца в замке Сверресборг

Кости в колодце замка Сверресборг впервые обнаружили еще в 1938 году, однако тогда возможно проведение только визуального анализа.

Однако сейчас у ученых есть целый ряд аналитических методов, среди которых генетическая секвенирование и радиоуглеродная датировка.

Это первый случай, когда человек, описанный в этих исторических текстах, был действительно найден. Таких средневековых и древних останков много по всей Европе, и они все чаще изучаются с помощью геномных методов, подчеркивает соавтор исследования, профессор кафедры естественной истории в Университетском музее Норвежского университета науки и техники в Тронхейме, Майкл Д. Мартин. Поделиться

При этом в тексте саги есть только один эпизод с "Колодезным человеком".

Что говорят ученые об остальных найденном воине

Они взяли мертвого мужчину и бросили его в колодец, а затем засыпали его камнями, — объясняет Майкл Д. Мартин.

По результатам исследования, проведенного вместе с более поздними раскопками, оказалось, что погибшему на момент смерти должно было быть примерно 30-40 лет.

По словам ученых, причиной смерти мужчины, скорее всего, стала травма в результате удара тупым предметом по голове сзади, а также два острых разреза на черепе.

Ведущий автор исследования доктор Мартин Эллегаард из Норвежского университета науки и технологий в процессе изучения останков использовал образец зуба и установил, что мужчина имел средний оттенок кожи, голубые глаза, светлые, или светло-каштановые волосы.

Самой большой неожиданностью для всех нас было то, что "Человек-колодец" происходил не из местного населения, а скорее то, что его родословная достигала определенного региона на юге Норвегии. Это свидетельствует о том, что армия осадников бросила в колодец одного из своих погибших, — добавляет Мартин Эллегард. Поделиться