Археологи подтвердили, что найденные в колодце норвежского замка Сверресборг останки скелета человека принадлежат воину средневековой саги, написанной более 800 лет назад.
Главные тезисы
- Останки воина из саги обнаружены в колодце замка Сверресборг, описанного в саге о короле Сверрире, написанной более 800 лет назад.
- Ученые провели анализ останков с помощью генетического секвенирования и радиоуглеродной датировки, выявив детали о происхождении и смерти воина.
- Новое исследование позволило установить, что герой саги был погребен в колодце после травмы и имел необычные черты внешности, указывающие на принадлежность к южным регионам Норвегии.
- Археологи подчеркивают важность использования геномных методов для изучения древних останков, расширяя наши знания о средневековой истории.
- Сага о Сверрире описывает войны за власть в Норвегии и противостояние между воинами-биркебейнерами и баглерами, являющимися приверженцами католической церкви.
Что известно об обнаружении останков героя средневековой саги
Сага о короле Сверре Сигурдссоне, называемом сага о Сверрире, написана более 800 лет назад, рассказывает о нападении на центральную Норвегию в 1197 году.
В саге говорится о выброшенном в колодец теле воина, который позже получил прозвище "Колодезный человек".
В тексте саги отмечается, что вероятно нападавшие бросили тело в колодец с целью отравить источник питьевой воды для местных жителей.
Однако о самом воине и том, кем он был, в саге больше нет никакой информации.
Кости в колодце замка Сверресборг впервые обнаружили еще в 1938 году, однако тогда возможно проведение только визуального анализа.
Однако сейчас у ученых есть целый ряд аналитических методов, среди которых генетическая секвенирование и радиоуглеродная датировка.
При этом в тексте саги есть только один эпизод с "Колодезным человеком".
Что говорят ученые об остальных найденном воине
Они взяли мертвого мужчину и бросили его в колодец, а затем засыпали его камнями, — объясняет Майкл Д. Мартин.
По результатам исследования, проведенного вместе с более поздними раскопками, оказалось, что погибшему на момент смерти должно было быть примерно 30-40 лет.
По словам ученых, причиной смерти мужчины, скорее всего, стала травма в результате удара тупым предметом по голове сзади, а также два острых разреза на черепе.
Ведущий автор исследования доктор Мартин Эллегаард из Норвежского университета науки и технологий в процессе изучения останков использовал образец зуба и установил, что мужчина имел средний оттенок кожи, голубые глаза, светлые, или светло-каштановые волосы.
"Сага о Сверрире" описывает события периода борьбы за власть в Норвегии после смерти короля Сигурда Муна, которого убил его же брат. Король Сверрир, называвший себя сыном Сигурда, стал главой армии "Биркебейнер" — воинов, которые из-за своей бедности носили обувь из березовой коры. Их врагами были Баглеры — приверженцы католической церкви.
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