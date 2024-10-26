Археологи підтвердили, що знайдені у колодязі норвезького замку Сверресборг рештки скелета людини належать воїну середньовічної саги, написаної понад 800 років тому.
Головні тези:
- Знайдені рештки воїна у норвезькому замку підтверджують існування героя з легендарної саги, написаної понад 800 років тому.
- Археологи вперше дізнались про травми та зовнішній вигляд загиблого, об'єднуючи аналітичні методи зі знаннями у сфері медицини та генетики.
- Описи із саги про військово-політичні події в Норвегії середньовіччя отримують нові відтінки та докази завдяки поєднанню археологічних та геномних досліджень.
- Аналіз зразків зубів та генетичних досліджень виявив, що знайдений воїн походив не з місцевого населення, що дає нові відомості про політичні відносини та конфлікти того періоду.
- Дослідження решток воїна в Норвегії проливає світло на період боротьби за владу у країні та розкриває історичні факти, які до цього часу залишалися в межах лише легендарних саг.
Що відомо про виявлення решток героя середньовічної саги
Сага про короля Сверре Сігурдссона, що має назву сага про Сверріра, написана понад 800 років тому, розповідає про напад на центральну Норвегію у 1197 році.
У сазі йдеться про викинуте у колодязь тіло воїна, який пізніше отримав прізвище “Людина-колодязь”.
У тексті саги зазначається, що ймовірно, нападники кинули тіло у колодязь із метою отруїти джерело питної води для місцевих жителів.
Однак про самого воїна та те, ким він був, у сазі більше не має ніякої інформації.
Кістки у колодязі замку Сверресборг вперше виявили ще у 1938 році, однак тоді було можливе проведення лише візуального аналізу.
Проте зараз вчені мають цілий ряд аналітичних методів, серед яких генетичне секвенування та радіовуглецеве датування.
При цьому у тексті саги є лише один епізод із “Колодязною людиною”.
Що кажуть науковці про решти знайденого воїна
За результатами дослідження, проведеного разом з більш пізніми розкопками, виявилось, що загиблому на момент смерті мало бути приблизно 30-40 років.
За словами науковців, причиною смерті чоловіка, скоріш за все, стала травма внаслідок удару тупим предметом по голові сзаду, а також два гострих розрізи на черепі.
Провідний автор дослідження, доктор Мартін Еллегаард з Норвезького університету науки і технологій у процесі вивчення решток використав зразок зуба і встановив, що чоловік мав середній відтінок шкіри, блакитні очі, світле, або світло-каштанове волосся.
"Сага про Сверріра" описує події періоду боротьби за владу у Норвегії після смерті короля Сігурда Муна, якого вбив його ж брат. Король Сверрір, який називав себе сином Сігурда, став очільником армії "Біркебейнер" — воїнів, які через свою бідність носили взуття з березової кори. Їхніми ворогами були Баглери — прихильники католицької церкви.
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