Археологи знайшли у Норвегії рештки героя легендарної саги
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Археологи знайшли у Норвегії рештки героя легендарної саги

Норвезькі археологи
Джерело:  CNN

Археологи підтвердили, що знайдені у колодязі норвезького замку Сверресборг рештки скелета людини належать воїну середньовічної саги, написаної понад 800 років тому. 

Головні тези:

  • Знайдені рештки воїна у норвезькому замку підтверджують існування героя з легендарної саги, написаної понад 800 років тому.
  • Археологи вперше дізнались про травми та зовнішній вигляд загиблого, об'єднуючи аналітичні методи зі знаннями у сфері медицини та генетики.
  • Описи із саги про військово-політичні події в Норвегії середньовіччя отримують нові відтінки та докази завдяки поєднанню археологічних та геномних досліджень.
  • Аналіз зразків зубів та генетичних досліджень виявив, що знайдений воїн походив не з місцевого населення, що дає нові відомості про політичні відносини та конфлікти того періоду.
  • Дослідження решток воїна в Норвегії проливає світло на період боротьби за владу у країні та розкриває історичні факти, які до цього часу залишалися в межах лише легендарних саг.

Що відомо про виявлення решток героя середньовічної саги

Сага про короля Сверре Сігурдссона, що має назву сага про Сверріра, написана понад 800 років тому, розповідає про напад на центральну Норвегію у 1197 році.

У сазі йдеться про викинуте у колодязь тіло воїна, який пізніше отримав прізвище “Людина-колодязь”.

У тексті саги зазначається, що ймовірно, нападники кинули тіло у колодязь із метою отруїти джерело питної води для місцевих жителів.

Однак про самого воїна та те, ким він був, у сазі більше не має ніякої інформації.

Норвезькі археологи підтвердили відповідність решток людини з колодязя згадуванню у сазі 800-річної давнини
Рештки воїна з колодязя у замку Сверресборг

Кістки у колодязі замку  Сверресборг вперше виявили ще у 1938 році, однак тоді було можливе проведення лише візуального аналізу.

Проте зараз вчені мають цілий ряд аналітичних методів, серед яких генетичне секвенування та радіовуглецеве датування. 

Це перший випадок, коли людина, описана в цих історичних текстах, була насправді знайдена. Таких середньовічних і стародавніх решток багато по всій Європі, і вони все частіше вивчаються за допомогою геномних методів, — підкреслює співавтор дослідження, професор кафедри природничої історії в Університетському музеї Норвезького університету науки і техніки в Тронхеймі, Майкл Д. Мартін.

При цьому у тексті саги є лише один епізод із “Колодязною людиною”.

Що кажуть науковці про решти знайденого воїна

Вони взяли мертвого чоловіка і кинули його в колодязь, а потім засипали його камінням, — пояснює Майкл Д. Мартін.

За результатами дослідження, проведеного разом з більш пізніми розкопками, виявилось, що загиблому на момент смерті мало бути приблизно 30-40 років.

За словами науковців, причиною смерті чоловіка, скоріш за все, стала травма внаслідок удару тупим предметом по голові сзаду, а також два гострих розрізи на черепі.

Провідний автор дослідження, доктор Мартін Еллегаард з Норвезького університету науки і технологій у процесі вивчення решток використав зразок зуба і встановив, що чоловік мав середній відтінок шкіри, блакитні очі, світле, або світло-каштанове волосся.

Найбільшою несподіванкою для всіх нас було те, що "Людина-колодязь" походила не з місцевого населення, а скоріше те, що її родовід сягав певного регіону на півдні Норвегії. Це свідчить про те, що армія облоговиків кинула в колодязь одного зі своїх загиблих, — додає Мартін Еллегаард.

"Сага про Сверріра" описує події періоду боротьби за владу у Норвегії після смерті короля Сігурда Муна, якого вбив його ж брат. Король Сверрір, який називав себе сином Сігурда, став очільником армії "Біркебейнер" — воїнів, які через свою бідність носили взуття з березової кори. Їхніми ворогами були Баглери — прихильники католицької церкви. 

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