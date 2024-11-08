Археологи виявили на території Бельгії людський скелет, який лежав у позі ембріона. Однак те, що спочатку здавалось звичайним похованням, виявилось рештками різних людей та ще й з зовсім різних епох.

Що відомо про загадковий скелет, знайдений у Бельгії

Зазначається, що знахідку зробили на кремаційному кладовищі римської епохи в містечку Поммерул, поряд із кордоном з Францією.

Зокрема, ще у 70-х роках минулого століття тут було знайдено 76 кремаційних поховань і одне поховання тіла у позі ембріона.

Науковці припустили, що кремації здійснювались римлянами і датовані II-III століттями нашої ери.

Однак поховання тіл у позі ембріона доволі незвичне для римлян, проте археологи знайшли шпильку римського стилю біля черепа, тож і це поховання віднесли до римської епохи.

При цьому за результатами аналізу однієї з частин скелета з’ясувалось, що кіста щонайменше на 2,5 тис років старша, а ніж очікувалось.

Уважніше вивчивши скелет, науковці переконались, що він складений з кісток щонайменше п'яти людей, які жили у зовсім різний час.

За результатами радіовуглецевого аналізу, проведенного у 2019 році, виявилось, що всі інші кремації в Поммерулі належать до римського періоду.

Однак рештки дивного скелету датовані трьома різними епохами неоліту, від 7 до 3 століття до нашої ери.

Вік римської кістяної шпильки, яку було знайдено біля черепу, був визначений 69-210 роками нашої ери.

Частина черепа незвичайного скелета

Генетичний аналіз черепа показав, що шпилька належала жінці, що жила у римську епоху, приблизно в третьому-четвертому століттях.

Що кажуть науковці стосовно дивного поховання у Поммерулі

Через це у дослідників виникло питання, хто та чому помістив череп римської жінки у поховання епохи неоліту.

Чому поховання епохи неоліту складається з решток одразу кількох людей.

На думку археологів, римляни могли випадково натрапити на поховання епохи неоліту, ховаючи кремовані останки в третьому-четвертому століттях, і просто додали до неї новий череп і кістяну шпильку, зроблену трохи раніше, в період між 69 і 210 роками нашої ери.

Однак всеодно залишається питання щодо дивного способу поховання. Адже це навіть не схоже на братську могилу, бо в ній не лежать повні скелети кількох людей.

Ще одним варіантом, який не відкидають науковці є той, що римляни навмисно створили скелет з решток різних людей, скомпонувавши останки у вигляді скрученої в позу ембріона людини, однак навіщо їм це було потрібно.

Можливо, ця громада була натхненна забобонами або відчувала потребу зв'язатися з людиною, яка займала цю територію до них, — припускають археологи. Поширити