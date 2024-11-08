Археологи обнаружили на территории Бельгии человеческий скелет, лежавший в позе эмбриона. Однако то, что поначалу казалось обычным погребением, оказалось останками разных людей, да еще из совершенно разных эпох.
Главные тезисы
- Найденный в Бельгии необычный скелет состоит из останков не менее пяти человек разных эпох, включая неолит и римскую эпоху.
- Генетический анализ черепа показал, что он принадлежал женщине римской эпохи, а остальные останки датируются разными временными периодами.
- Ученые задаются вопросом о странной композиции скелета из останков разных людей и пытаются понять, почему было создано необычное погребение.
- Исследователи предполагают различные гипотезы, включая верования, духовную потребность или возможность связи с прошлыми жителями территории.
- Возможно, жители неолита и римских времен выбрали это место захоронения из-за его географической и духовной важности, связанной с близостью к реке.
Что известно о загадочном скелете, найденном в Бельгии
Отмечается , что находку была сделана на кремационном кладбище римской эпохи в городке Поммерул, рядом с границей с Францией.
В частности, еще в 70-х годах прошлого века здесь было найдено 76 кремационных захоронений и одно захоронение тела в позе эмбриона.
Ученые предположили, что кремации осуществлялись римлянами и датированы II-III веками нашей эры.
Однако погребение тел в позе эмбриона достаточно непривычно для римлян, однако археологи нашли шпильку римского стиля у черепа, поэтому и это захоронение отнесли к римской эпохе.
При этом по результатам анализа одной из частей скелета выяснилось, что киста по меньшей мере на 2,5 тыс. лет старше, чем ожидалось.
Внимательнее изучив скелет, ученые убедились, что он сложен из костей не менее пяти человек, живших в совершенно разное время.
По результатам радиоуглеродного анализа, проведенного в 2019 году, оказалось, что все остальные кремации в Поммеруле относятся к римскому периоду.
Однако остатки странного скелета датированы тремя разными эпохами неолита, от 7 до 3 века до нашей эры.
Возраст римской костяной шпильки, найденной у черепа, был определен 69-210 годами нашей эры.
Генетический анализ черепа показал, что булавка принадлежала женщине, жившей в римскую эпоху, примерно в третьем-четвертом веках.
Что говорят ученые по поводу странного захоронения в Поммеруле
Поэтому у исследователей возник вопрос, кто и почему поместил череп римской женщины в погребение эпохи неолита.
Почему погребение эпохи неолита состоит из остатков нескольких человек.
По мнению археологов, римляне могли случайно наткнуться на погребение эпохи неолита, укрывая кремированные останки в третьем-четвертом веках, и просто добавили к ней новый череп и костяную шпильку, сделанную несколько раньше, в период между 69 и 210 годами нашей эры.
Однако все равно остается вопрос по поводу странного способа захоронения. Ведь это даже не похоже на братскую могилу, потому что в ней не лежат полные скелеты нескольких людей.
Еще одним вариантом, который не отвергают ученые, является то, что римляне намеренно создали скелет из остатков разных людей, скомпоновав останки в виде скрученного в позу эмбриона человека, однако зачем им это было нужно.
Вполне возможно, что люди как неолита, так и римских времен это выбрали место захоронения из-за его близости к реке. На протяжении веков реки и другие водоемы считались важными как географически, так и духовно.
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