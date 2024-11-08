Археологи обнаружили на территории Бельгии человеческий скелет, лежавший в позе эмбриона. Однако то, что поначалу казалось обычным погребением, оказалось останками разных людей, да еще из совершенно разных эпох.

Что известно о загадочном скелете, найденном в Бельгии

Отмечается , что находку была сделана на кремационном кладбище римской эпохи в городке Поммерул, рядом с границей с Францией.

В частности, еще в 70-х годах прошлого века здесь было найдено 76 кремационных захоронений и одно захоронение тела в позе эмбриона.

Ученые предположили, что кремации осуществлялись римлянами и датированы II-III веками нашей эры.

Однако погребение тел в позе эмбриона достаточно непривычно для римлян, однако археологи нашли шпильку римского стиля у черепа, поэтому и это захоронение отнесли к римской эпохе.

При этом по результатам анализа одной из частей скелета выяснилось, что киста по меньшей мере на 2,5 тыс. лет старше, чем ожидалось.

Внимательнее изучив скелет, ученые убедились, что он сложен из костей не менее пяти человек, живших в совершенно разное время.

По результатам радиоуглеродного анализа, проведенного в 2019 году, оказалось, что все остальные кремации в Поммеруле относятся к римскому периоду.

Однако остатки странного скелета датированы тремя разными эпохами неолита, от 7 до 3 века до нашей эры.

Возраст римской костяной шпильки, найденной у черепа, был определен 69-210 годами нашей эры.

Часть черепа необычного скелета

Генетический анализ черепа показал, что булавка принадлежала женщине, жившей в римскую эпоху, примерно в третьем-четвертом веках.

Что говорят ученые по поводу странного захоронения в Поммеруле

Поэтому у исследователей возник вопрос, кто и почему поместил череп римской женщины в погребение эпохи неолита.

Почему погребение эпохи неолита состоит из остатков нескольких человек.

По мнению археологов, римляне могли случайно наткнуться на погребение эпохи неолита, укрывая кремированные останки в третьем-четвертом веках, и просто добавили к ней новый череп и костяную шпильку, сделанную несколько раньше, в период между 69 и 210 годами нашей эры.

Однако все равно остается вопрос по поводу странного способа захоронения. Ведь это даже не похоже на братскую могилу, потому что в ней не лежат полные скелеты нескольких людей.

Еще одним вариантом, который не отвергают ученые, является то, что римляне намеренно создали скелет из остатков разных людей, скомпоновав останки в виде скрученного в позу эмбриона человека, однако зачем им это было нужно.

Возможно, эта община была вдохновлена предрассудками или нуждалась в том, чтобы связаться с человеком, который занимал эту территорию к ним, — предполагают археологи. Поделиться