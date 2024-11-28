Вчені розкрили таємницю виникнення цивілізації майя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені розкрили таємницю виникнення цивілізації майя

майя
Джерело:  Live Science

На території Белізу групою антропологів з Університету Вермонта було виявлено велику кількість стародавніх споруд для вилову риби, які використовували пращури майя. 

Головні тези:

  • Виявлені стародавні рибальські споруди у Белізі свідчать про те, що пращурі майя використовували складні мережі для вилову риби аби прогодувати населення до 15 тис осіб.
  • Ці рибальські споруди, побудовані близько 4 тис років тому, можуть бути ключовим фактором у виникненні великої цивілізації майя в Центральній Америці.
  • Посилення посухи у регіоні могло стимулювати пращурів майя до об'єднання та будівництва рибальських споруд для забезпечення їжею та виживанням.
  • Використання супутникових знімків та аерофотознімків дозволило вченим виявити та датувати рибальські пастки, використовувані майя протягом епохи Формування.
  • Дослідження антропологів в Університеті Вермонта та Техаському університеті в Тайлері спонукає вчених переглянути традиційні уявлення про великомасштабні проєкти майя та їхній розвиток 4 тис років тому.

Що відомо про пращурів майя

Зазначається, що виявлені споруди дозволяли виловлювати достатньо риби аби прогодувати до 15 тис осіб на рік.

Споруди включали в себе мережу каналів та ставків, які допомагали спрямовувати рибу у місця, де її легко можна було виловити.

Ці складні мережі були побудовані мисливцями-збирачами близько 4 тис років тому в архаічний період, коли тодішні люди ще не займались сільским господарством у значних масштабах.

Науковці встановили обставини утворення цивілізації майя
Залишки споруд майя

Це найбільш рання великомасштабна архаїчна споруда для лову риби, зареєстрована в стародавній Мезоамериці, — зазначають американські дослідники.

Вони пояснюють, що успішна діяльність цих мисливців-збирачів сприяла виникненню цивілізації майя, яка тривалий час домінувала у Центральній Америці.

Науковці припускають, що споруди для вилову риби могли спонукати людей збиратися і будувати постійні поселення, які згодом перетворювались на міста.

Схоже, що канали давали змогу щорічно ловити рибу і проводити громадські зібрання, що спонукало людей повертатися в цю область з року в рік і збиратися разом на більш тривалі періоди часу. Такі інтенсивні інвестиції в ландшафт могли в кінцевому підсумку призвести до розвитку складного суспільства, характерного для доколумбової цивілізації майя, яке згодом відбулося в цій області близько 1200 року до нашої ери, — зазначає співавтор дослідження професорка антропології в Університеті Вермонта Марієка Брауер Бург.

Що спонукало пращурів майя посилено займатись рибальством

У той час, як підкреслюють дослідники, у регіоні посилювалась посуха і люди мали вести боротьбу за виживання.

Це могло спонукати людей об'єднуватися і будувати споруди, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі.

Група вчених використовувала супутникові знімки та аерофотознімки, зроблені безпілотниками, щоб виявити канали та ставки.

Вони також провели розкопки і радіовуглецеве датування органічних відкладень і деревного вугілля, щоб визначити, коли були побудовані рибальські пастки.

За словами дослідників, майя продовжували використовувати ці рибальські пастки в епоху Формування (приблизно з 2000 р. до н. е. до 200 р. н. е.).

Чесно кажучи, це відкриття приголомшує. Ми завжди вважали, що великомасштабні проєкти зі зміни земель відбувалися в класичний період майя, або приблизно з 250 по 900 р. н. е., — пояснює професор антропології Техаського університету в Тайлері Томас Гудерджан.

На думку Гудерджана, дослідження може спонукати вчених переглянути те, якими були майя близько 4 тис років тому.

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