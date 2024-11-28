На території Белізу групою антропологів з Університету Вермонта було виявлено велику кількість стародавніх споруд для вилову риби, які використовували пращури майя.

Що відомо про пращурів майя

Зазначається, що виявлені споруди дозволяли виловлювати достатньо риби аби прогодувати до 15 тис осіб на рік.

Споруди включали в себе мережу каналів та ставків, які допомагали спрямовувати рибу у місця, де її легко можна було виловити.

Ці складні мережі були побудовані мисливцями-збирачами близько 4 тис років тому в архаічний період, коли тодішні люди ще не займались сільским господарством у значних масштабах.

Залишки споруд майя

Це найбільш рання великомасштабна архаїчна споруда для лову риби, зареєстрована в стародавній Мезоамериці, — зазначають американські дослідники. Поширити

Вони пояснюють, що успішна діяльність цих мисливців-збирачів сприяла виникненню цивілізації майя, яка тривалий час домінувала у Центральній Америці.

Науковці припускають, що споруди для вилову риби могли спонукати людей збиратися і будувати постійні поселення, які згодом перетворювались на міста.

Схоже, що канали давали змогу щорічно ловити рибу і проводити громадські зібрання, що спонукало людей повертатися в цю область з року в рік і збиратися разом на більш тривалі періоди часу. Такі інтенсивні інвестиції в ландшафт могли в кінцевому підсумку призвести до розвитку складного суспільства, характерного для доколумбової цивілізації майя, яке згодом відбулося в цій області близько 1200 року до нашої ери, — зазначає співавтор дослідження професорка антропології в Університеті Вермонта Марієка Брауер Бург. Поширити

Що спонукало пращурів майя посилено займатись рибальством

У той час, як підкреслюють дослідники, у регіоні посилювалась посуха і люди мали вести боротьбу за виживання.

Це могло спонукати людей об'єднуватися і будувати споруди, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі.

Група вчених використовувала супутникові знімки та аерофотознімки, зроблені безпілотниками, щоб виявити канали та ставки.

Вони також провели розкопки і радіовуглецеве датування органічних відкладень і деревного вугілля, щоб визначити, коли були побудовані рибальські пастки.

За словами дослідників, майя продовжували використовувати ці рибальські пастки в епоху Формування (приблизно з 2000 р. до н. е. до 200 р. н. е.).

Чесно кажучи, це відкриття приголомшує. Ми завжди вважали, що великомасштабні проєкти зі зміни земель відбувалися в класичний період майя, або приблизно з 250 по 900 р. н. е., — пояснює професор антропології Техаського університету в Тайлері Томас Гудерджан. Поширити

На думку Гудерджана, дослідження може спонукати вчених переглянути те, якими були майя близько 4 тис років тому.