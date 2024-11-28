На території Белізу групою антропологів з Університету Вермонта було виявлено велику кількість стародавніх споруд для вилову риби, які використовували пращури майя.
Головні тези:
- Виявлені стародавні рибальські споруди у Белізі свідчать про те, що пращурі майя використовували складні мережі для вилову риби аби прогодувати населення до 15 тис осіб.
- Ці рибальські споруди, побудовані близько 4 тис років тому, можуть бути ключовим фактором у виникненні великої цивілізації майя в Центральній Америці.
- Посилення посухи у регіоні могло стимулювати пращурів майя до об'єднання та будівництва рибальських споруд для забезпечення їжею та виживанням.
- Використання супутникових знімків та аерофотознімків дозволило вченим виявити та датувати рибальські пастки, використовувані майя протягом епохи Формування.
- Дослідження антропологів в Університеті Вермонта та Техаському університеті в Тайлері спонукає вчених переглянути традиційні уявлення про великомасштабні проєкти майя та їхній розвиток 4 тис років тому.
Що відомо про пращурів майя
Зазначається, що виявлені споруди дозволяли виловлювати достатньо риби аби прогодувати до 15 тис осіб на рік.
Споруди включали в себе мережу каналів та ставків, які допомагали спрямовувати рибу у місця, де її легко можна було виловити.
Ці складні мережі були побудовані мисливцями-збирачами близько 4 тис років тому в архаічний період, коли тодішні люди ще не займались сільским господарством у значних масштабах.
Вони пояснюють, що успішна діяльність цих мисливців-збирачів сприяла виникненню цивілізації майя, яка тривалий час домінувала у Центральній Америці.
Науковці припускають, що споруди для вилову риби могли спонукати людей збиратися і будувати постійні поселення, які згодом перетворювались на міста.
Що спонукало пращурів майя посилено займатись рибальством
У той час, як підкреслюють дослідники, у регіоні посилювалась посуха і люди мали вести боротьбу за виживання.
Це могло спонукати людей об'єднуватися і будувати споруди, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі.
Група вчених використовувала супутникові знімки та аерофотознімки, зроблені безпілотниками, щоб виявити канали та ставки.
Вони також провели розкопки і радіовуглецеве датування органічних відкладень і деревного вугілля, щоб визначити, коли були побудовані рибальські пастки.
За словами дослідників, майя продовжували використовувати ці рибальські пастки в епоху Формування (приблизно з 2000 р. до н. е. до 200 р. н. е.).
На думку Гудерджана, дослідження може спонукати вчених переглянути те, якими були майя близько 4 тис років тому.
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