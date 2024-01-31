Астрономи виявили 18 чорних дір, які поглинають сусідні зірки
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Астрономи виявили 18 чорних дір, які поглинають сусідні зірки

зірки

За допомогою космічного телескопа NEOWISE астрономи виявили 18 чорних дір, які "розірвали й поглинули" сусідні зорі. 

Астрономи виявили 18 чорних дір, які поглинають сусідні зірки

Під час цього процесу чорна діра випромінює величезний викид енергії по всьому електромагнітному спектру.

Відповідне дослідження опубліковане в Astrophysical Journal, пише Massachusetts Institute of Technology.

Астрономи вирішили пошукати чорні діри в інфрачервоному діапазоні. Ідея полягала у тому, що не вся енергія від руйнування зірок випромінюється у видимому й рентгенівському світлі.

Більшість цих джерел не проявляються в оптичних діапазонах. Якщо ви хочете зрозуміти TDE в цілому та використовувати їх для дослідження демографії надмасивної чорної діри, вам потрібно спостерігати в інфрачервоному діапазоні, — каже провідна авторка дослідження Меган Мастерсон, аспірантка Інституту астрофізики та космічних досліджень Кавлі Массачусетського технологічного інституту.

Науковці переглянули архів спостережень NEOWISE за одноразовими спалахами інфрачервоного світла у межах 600 мільйонів світлових років від Землі. Вони виявили, що інфрачервоні перехідні процеси можна простежити приблизно в 1 тисячі галактик.

Супутниковий телескоп NEOWISE був запущений у 2009 році та після короткої перерви продовжив сканувати все небо на предмет інфрачервоних "перехідних процесів" або коротких спалахів.

Тепер, дивлячись в інфрачервоному діапазоні, астрономи змогли побачити TDE — збої, коли сусідня зірка втягується в чорну діру та розривається на шматки.

Нові результати команди показують, що чорні діри можуть поглинати зірки у низці галактик, а не тільки у Всесвіті.

Якщо ви подивитеся у небо й побачите купу галактик, TDE відбудуться в усіх із них, а не лише в одному типі галактик, як люди думали, базуючись лише на оптичних і рентгенівських дослідженнях, — каже Мастерсон.

За словами вчених, 18 нових випадків поглинання зірок також дозволять астрономам оцінити швидкість, з якою TDE виникають у певній галактиці. Аналіз руйнування зірок чорними дірами також дозволив їм вирахувати, що галактика може переживати таку подію приблизно раз на 50 тисяч років.

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