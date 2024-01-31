За допомогою космічного телескопа NEOWISE астрономи виявили 18 чорних дір, які "розірвали й поглинули" сусідні зорі.
Астрономи виявили 18 чорних дір, які поглинають сусідні зірки
Під час цього процесу чорна діра випромінює величезний викид енергії по всьому електромагнітному спектру.
Відповідне дослідження опубліковане в Astrophysical Journal, пише Massachusetts Institute of Technology.
Астрономи вирішили пошукати чорні діри в інфрачервоному діапазоні. Ідея полягала у тому, що не вся енергія від руйнування зірок випромінюється у видимому й рентгенівському світлі.
Науковці переглянули архів спостережень NEOWISE за одноразовими спалахами інфрачервоного світла у межах 600 мільйонів світлових років від Землі. Вони виявили, що інфрачервоні перехідні процеси можна простежити приблизно в 1 тисячі галактик.
Супутниковий телескоп NEOWISE був запущений у 2009 році та після короткої перерви продовжив сканувати все небо на предмет інфрачервоних "перехідних процесів" або коротких спалахів.
Тепер, дивлячись в інфрачервоному діапазоні, астрономи змогли побачити TDE — збої, коли сусідня зірка втягується в чорну діру та розривається на шматки.
Нові результати команди показують, що чорні діри можуть поглинати зірки у низці галактик, а не тільки у Всесвіті.
За словами вчених, 18 нових випадків поглинання зірок також дозволять астрономам оцінити швидкість, з якою TDE виникають у певній галактиці. Аналіз руйнування зірок чорними дірами також дозволив їм вирахувати, що галактика може переживати таку подію приблизно раз на 50 тисяч років.
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