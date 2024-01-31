С помощью космического телескопа NEOWISE астрономы обнаружили 18 черных дыр, которые "разорвали и поглотили" соседние звезды.
Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих соседние звезды
Во время этого процесса черная дыра излучает огромный выброс энергии по всему электромагнитному спектру.
Соответствующее исследование опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Massachusetts Institute of Technology.
Астрономы решили поискать чёрные дыры в инфракрасном диапазоне. Идея заключалась в том, что вся энергия от разрушения звезд излучается в видимом и рентгеновском свете.
Ученые пересмотрели архив наблюдений NEOWISE за однократными вспышками инфракрасного света в пределах 600 миллионов световых лет от Земли. Они обнаружили, что инфракрасные переходные процессы можно проследить примерно в 1 тысяче галактик.
Спутниковый телескоп NEOWISE был запущен в 2009 году и после короткого перерыва продолжил сканировать все небо по поводу инфракрасных "переходных процессов" или коротких вспышек.
Теперь, глядя в инфракрасном диапазоне, астрономы смогли увидеть TDE — сбои, когда соседняя звезда втягивается в черную дыру и разрывается в клочья.
Новые результаты команды показывают, что черные дыры могут поглощать звезды в ряде галактик, а не только во Вселенной.
По словам ученых, 18 новых случаев поглощения звезд также позволят астрономам оценить скорость, с которой возникают TDE в определенной галактике. Анализ разрушения звезд черными дырами также позволил им вычислить, что галактика может переживать такое событие примерно раз в 50 тысяч лет.
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