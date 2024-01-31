С помощью космического телескопа NEOWISE астрономы обнаружили 18 черных дыр, которые "разорвали и поглотили" соседние звезды.

Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих соседние звезды

Во время этого процесса черная дыра излучает огромный выброс энергии по всему электромагнитному спектру.

Соответствующее исследование опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Massachusetts Institute of Technology.

Астрономы решили поискать чёрные дыры в инфракрасном диапазоне. Идея заключалась в том, что вся энергия от разрушения звезд излучается в видимом и рентгеновском свете.

Большинство этих источников не проявляется в оптических диапазонах. Если вы хотите понять TDE в целом и использовать их для исследования демографии сверхмассивной черной дыры, вам нужно наблюдать в инфракрасном диапазоне, говорит ведущий автор исследования Меган Мастерсон, аспирантка Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института. Поделиться

Ученые пересмотрели архив наблюдений NEOWISE за однократными вспышками инфракрасного света в пределах 600 миллионов световых лет от Земли. Они обнаружили, что инфракрасные переходные процессы можно проследить примерно в 1 тысяче галактик.

Спутниковый телескоп NEOWISE был запущен в 2009 году и после короткого перерыва продолжил сканировать все небо по поводу инфракрасных "переходных процессов" или коротких вспышек.

Теперь, глядя в инфракрасном диапазоне, астрономы смогли увидеть TDE — сбои, когда соседняя звезда втягивается в черную дыру и разрывается в клочья.

Новые результаты команды показывают, что черные дыры могут поглощать звезды в ряде галактик, а не только во Вселенной.

Если вы посмотрите в небо и увидите кучу галактик, TDE состоятся во всех из них, а не только в одном типе галактик, как люди думали, основываясь только на оптических и рентгеновских исследованиях, говорит Мастерсон. Поделиться

По словам ученых, 18 новых случаев поглощения звезд также позволят астрономам оценить скорость, с которой возникают TDE в определенной галактике. Анализ разрушения звезд черными дырами также позволил им вычислить, что галактика может переживать такое событие примерно раз в 50 тысяч лет.