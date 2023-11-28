Астрономи виявили найтьмянішу галактику-супутник Чумацького Шляху
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрономи виявили найтьмянішу галактику-супутник Чумацького Шляху

космос
Джерело:  Phys.org

Міжнародна група астрономів представила результати спостереження за космосом на сервері препринтів arXiv. Згідно з дослідженням, їм вдалося виявити найтьмянішу галактику-супутник Чумацького Шляху. Ця невелика галактика має найменшу яскравість серед усіх відомих галактик-супутників Чумацького Шляху.

Що відомо про найтьмянішу галактику-супутник Чумацького Шляху

Наразі астрономам відомо, що навколо нашої рідної галактики обертаються десятки карликових галактик і зоряних скупчень, які пов'язані гравітацією з Чумацьким Шляхом. Хоча багато детальних астрономічних об'єктів уже виявлено, все ж таки вважається, що найбільш тьмяні галактики, в яких дуже мало зірок, все ще чекають свого відкриття. Хоча вони і знаходяться у відносній близькості до Чумацького Шляху.

Автори нового дослідження займалися пошуком нових галактик у Місцевій групі галактик, куди входить і Чумацький Шлях за допомогою наземних телескопів CFHT і Pan-STARRS. Також метою цього спостереження було вивчення структури нашої галактики.

У результаті нового спостереження за космосом астрономи виявили абсолютно нову галактику, яка є супутником Чумацького Шляху, про яку раніше нічого не було відомо. Вона отримала назву UMa3/U1 і являє собою найбільш тьмяну галактику з усіх відомих супутників Чумацького Шляху.

Спочатку цей об'єкт прийняли за дуже компактне зоряне скупчення, але подальші спостереження за рухом зірок підтвердили, що ця цілісна система є карликовою галактикою дуже маленького розміру.

Якщо до цього звання найтьмянішого супутника Чумацького Шляху належало зоряному скупченню під назвою Кim 3, то тепер же рекордсменом за найнижчою яскравістю є галактика UMa3/U1 з видимою зоряною величиною +2,2.

За словами вчених, діаметр цієї карликової галактики становить лише 20 світлових років і в ній знаходиться приблизно 50-60 зірок. При цьому загальна маса галактики перевищує масу Сонця всього в 16 разів. Як показує дослідження, UMa3/U1 розташована на відстані приблизно в 52 100 світлових років від центру Чумацького Шляху. При цьому вчені вважають, що ця галактика існує вже 11 млрд років, але її зірки у своєму складі мають дуже мало важких металів, тобто хімічних елементів, які мають більшу масу, ніж водень і гелій.

Поки що вчені не знають, як з'явилася ця галактика і яким чином вона стала супутником Чумацького Шляху, але подальші спостереження мають розповісти про це.

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