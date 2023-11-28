Астрономы обнаружили самую тусклую галактику-спутник Млечного Пути

Международная группа астрономов представила результаты наблюдения за космосом на сервере препринтов arXiv. Согласно исследованию, им удалось обнаружить самую тусклую галактику-спутник Млечного Пути. Эта небольшая галактика имеет наименьшую яркость среди всех известных галактик-спутников Млечного Пути.

Что известно о самой тусклой галактике-спутник Млечного Пути

Астрономам известно, что вокруг нашей родной галактики вращаются десятки карликовых галактик и звездных скоплений, связанных гравитацией с Млечным Путем. Хотя многие подробные астрономические объекты уже обнаружены, все же считается, что наиболее тусклые галактики, в которых очень мало звезд, все еще ждут своего открытия. Хотя они и находятся в относительной близости к Млечному Пути.

Авторы нового исследования занимались поиском новых галактик в местной группе галактик, куда входит и Млечный Путь с помощью наземных телескопов CFHT и Pan-STARRS. Также целью этого наблюдения было исследование структуры нашей галактики.

В результате нового наблюдения за космосом астрономы обнаружили совершенно новую галактику, являющуюся спутником Млечного Пути, о которой раньше ничего не было известно. Она получила название UMa3/U1 и представляет собой наиболее тусклую галактику из всех известных спутников Млечного Пути.

Сначала этот объект приняли за очень компактное звездное скопление, но последующие наблюдения за движением звезд подтвердили, что эта целостная система представляет собой карликовую галактику очень маленького размера.

Если до этого звания самого тусклого спутника Млечного Пути принадлежало звездному скоплению под названием Кim 3, то теперь рекордсменом по самой низкой яркости является галактика UMa3/U1 с видимой звездной величиной +2,2.

По словам ученых, диаметр этой карликовой галактики составляет всего 20 световых лет и в ней находится примерно 50-60 звезд. При этом общая масса галактики превышает массу Солнца всего в 16 раз. Как показывает исследование, UMa3/U1 расположена на расстоянии примерно в 52 100 световых лет от центра Млечного Пути. При этом ученые считают, что эта галактика существует уже 11 млрд лет, но ее звезды в своем составе имеют очень мало тяжелых металлов, то есть химических элементов, имеющих большую массу, чем водород и гелий.

Пока ученые не знают, как появилась эта галактика и как она стала спутником Млечного Пути, но дальнейшие наблюдения должны рассказать об этом.