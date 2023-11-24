Астрономы обнаружили два красных гиганта — в чем их особенность

Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые открыли две новые планеты, принадлежащие классу горячих Юпитеров. Планеты получили название TOI-4377 b и TOI-4551 b, и оба мира вращаются вокруг звезд красных гигантов.

Астрономы обнаружили два горячих Юпитера

Уже 5 лет космический телескоп TESS занимается поиском экзопланет, то есть планет, расположенных вне Солнечной системы. Для этого обсерватория проводит наблюдение примерно за 200 000 самых ярких звезд, которые расположены недалеко от Солнца. На сегодняшний день телескоп обнаружил уже почти 7 тысяч новых миров, как небольших каменистых планет, так и газовых гигантов. При этом 402 планеты уже получили подтверждение, что они действительно планеты, а не другие астрономические объекты. Остальные пока находятся в статусе кандидатов на звание экзопланеты.

Теперь же группа астрономов официально подтвердила, что были обнаружены две новые планеты, являющиеся газовыми гигантами и принадлежащие к классу горячие Юпитеры. Согласно исследованию, обе планеты вращаются вокруг звезд красных гигантов, при этом TOI-4377 b расположена в 1486 световых годах от нас, а TOI-4551 b — в 704 световых годах от Земли.

Экзопланета TOI-4377 b

По словам ученых, этот газовый гигант имеет 0,96 масс Юпитера и 1,35 диаметра Юпитера. При этом он вращается вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, которое составляет 0,058 астрономической единицы (а.е.). Одна такая единица равняется примерно 150 млн км. Полное вращение вокруг звезды планета совершает за 4,38 земных суток, то есть год здесь длится чуть больше половины земной недели.

Экзопланета TOI-4551 b

Этот газовый гигант имеет 1,49 массы Юпитера, а его диаметр ученые оценивают как на 6% больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Экзопланета также находится близко к своей звезде, хотя в 2 раза дальше, чем TOI-4377 b, то есть на расстоянии 0,1 а.е. При этом год здесь имеет продолжительность 10 земных суток.

Ученые считают, что это не просто новые горячие Юпитеры, а представители редкого типа огромных планет, имеющих короткий орбитальный период вращения вокруг звезд и находящихся рядом с красными гигантами. Горячие Юпитеры обладают схожими свойствами с самой большой планетой Солнечной системы, но они имеют более высокую температуру и находятся очень близко к своим звездам.

Родные звезды новых экзопланет

Что касается родных звезд, обнаруженных экзопланетами, то как уже было сказано выше, они являются красными гигантами. При этом масса звезды TOI-4377 составляет 1,36 массы Солнца, а масса звезды TOI-4551 – 1,31 массы нашего светила. Обе достаточно далекие звезды примерно в 3,5 раза больше Солнца по размеру и имеют температуру примерно 4700 градусов Цельсия. В то время как температура нашей звезды — примерно 5500 градусов Цельсия.

По словам ученых, красный гигант TOI-4377 появился примерно 3,88 млрд. лет назад, а TOI-4551 существует уже примерно 4,8 млрд. лет. Для сравнения возраст Солнца составляет примерно 4,6 млрд. лет.