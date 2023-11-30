Астрономи виявили рідкісне сімейство з шести планет, розташованих приблизно за 100 світлових років від Землі.

Астрономи виявили нову зоряну систему із шести планет

Відкриття може допомогти вченим розкрити таємниці формування планет.

За словами астрономів, шість екзопланет обертаються навколо яскравої зірки, схожої на Сонце під назвою HD110067, яка розташована в сузір'ї Кома Береніки.

Ці планети більші за Землю, але менші за Нептун. Вони обертаються навколо зірки в "небесному танці", який має назву "орбітальний резонанс".

Дослідники позначили їх від b до g.На кожні шість обертів, завершених планетою b, найближчою до зірки, найвіддаленіша планета g завершує одну. Поки планета c робить три оберти навколо зірки, планета d робить два, а коли планета e робить чотири оберти, планета f робить три.

Цей гармонійний ритм, за словами дослідників, створює резонансний ланцюжок, де всі шість планет вирівнюються кожні кілька орбіт.

Як пише The Wall Street Journal, астрофізик Чиказького університету та провідний автор дослідження Рафаель Луке зазначає, що той факт, що планети HD 110067 все ще перебувають у резонансі, свідчить про те, що система залишалася незмінною протягом мільярдів років, і це може дати підказки щодо того, які умови дозволили зберегти цю стабільність.

За його словами, "батьківські" зірки та їхні планети народжуються одночасно з хмари газу та космічного пилу, який сплющується у форму диска.

Велика частина газу надходить в центр, де формується зірка, а на околицях диска з пилу утворюються молоді планети. Ці планети перебувають у резонансі, допомагаючи підтримувати гравітаційну стабільність системи.

Дослідники вперше звернули увагу на нову зоряну систему у 2020 році, коли супутник NASA виявив провали яскравості HD110067.

За їхніми словами, HD110067, маса якої становить 80% маси нашого Сонця, є найяскравішою відомою зіркою. Деякі з її планет мають багату воднем атмосферу, що робить їх ідеальними об'єктами для вивчення космічним телескопом Вебба.