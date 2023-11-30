Астрономы обнаружили редкое семейство из шести планет, расположенных примерно в 100 световых годах от Земли.

Астрономы обнаружили новую звездную систему из шести планет

Открытие может помочь ученым раскрыть тайны формирования планет.

По словам астрономов, шесть экзопланет вращаются вокруг яркой звезды, похожей на Солнце под названием HD110067, расположенной в созвездии Кома Береники.

Эти планеты больше Земли, но меньше Нептуна. Они вращаются вокруг звезды в "небесном танце", который называется "орбитальный резонанс".

Исследователи обозначили их от b до g. Пока планета c совершает три оборота вокруг звезды, планета d совершает два, а когда планета e совершает четыре оборота, планета f совершает три.

Этот гармонический ритм, по словам исследователей, создает резонансную цепочку, где все шесть планет выравниваются каждые несколько орбит.

Как пишет The Wall Street Journal, астрофизик Чикагского университета и ведущий автор исследования Рафаэль Луке отмечает, что тот факт, что планеты HD 110067 все еще находятся в резонансе, свидетельствует о том, что система оставалась неизменной в течение миллиардов лет, и это может дать подсказки относительно того, какие условия позволили сберечь эту стабильность.

По его словам, "родительские" звезды и их планеты рождаются одновременно из облака газа и космической пыли, которая сплющивается в форму диска.

Большая часть газа поступает в центр, где формируется звезда, а в окрестностях диска из пыли образуются молодые планеты. Эти планеты находятся в резонансе, помогая поддерживать гравитационную устойчивость системы.

Исследователи впервые обратили внимание на новую звездную систему в 2020 году, когда спутник NASA обнаружил провалы яркости HD110067.

По их словам, HD110067, масса которой составляет 80% массы нашего Солнца, является яркой известной звездой. Некоторые из ее планет обладают богатой водородом атмосферой, что делает их идеальными объектами для изучения космическим телескопом Уэбба.