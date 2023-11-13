Атаки на енергетику та замахи на посадовців. РФ планує спецоперацію на річницю Революції гідності

Росія запустила проти Україну нову інформаційну атаку «Майдан-3», яка повинна сягнути свого піку в річницю початку Революції гідності та під час запланованих російських ударів по енергетиці. Серед іншого, вона включає замахи на українських посадовців.

РФ готує замахи на керівництво України

За даними джерел online.ua в секторі безпеки та оборони України, російські спецслужби планують серію замахів на низку посадових осіб. Для цього підготовлено кілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії. Керівництво операцією здійснюватиметься безпосередньо з території РФ.

Якщо замахи будуть успішними, то деякі з них будуть представлені як свідчення «слабкості» України та нездатності захистити знакові постаті. Інші замахи спробують видати за начебто «внутрішньоукраїнські розбірки», які дійшли до крайньої точки кипіння. Поширити

За даними джерел, свого піку спецоперація російських спецслужб має сягнути у річницю початку Революції гідності. За задумом спецслужб РФ це додасть подіям емоційності та символізму.

Більше того, саме в цей період прогнозується розпал російських ракетних атак на українську цивільну критичну інфраструктуру.

Поєднання цих подій посилюватиме психологічний вплив на українців та сприятиме виникненню панічних та капітулянтських настроїв.

Що відомо про інформаційну атаку «Майдан-3»

Її ідеологом є Владислав Сурков, один з авторів проекту «Новоросія», а куратором - перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

Операція проводитиметься в різних куточках світу, матиме комплексний багатовекторний характер.

На це РФ витратила півтора мільярда доларів. Це найдорожчою подібна атака проти України з 2014 року.

Вона спрямована на дестабілізацію України, шляхом провокації внутрішніх конфліктів.