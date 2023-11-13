Атаки на энергетику и покушения на должностных лиц. РФ планирует спецоперацию на годовщину Революции достоинства

Россия запустила против Украины новую информационную атаку “Майдан-3”, которая должна достичь своего пика в годовщину начала Революции достоинства и во время запланированных российских ударов по энергетике. Среди прочего она включает покушения на украинских чиновников.

РФ готовит покушения на руководство Украины

По данным источников online.ua в секторе безопасности и обороны Украины, российские спецслужбы планируют серию покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории “теневых союзников” России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно на территории РФ.

Если покушения будут успешными, то некоторые будут представлены как свидетельство «слабости» Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за вроде бы «внутриукраинские разборки», дошедшие до крайней точки кипения. Поделиться

По данным источников, своего пика спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства. По замыслу спецслужб РФ это придаст событиям эмоциональность и символизм.

Более того, именно в этот период прогнозируется разгар российских ракетных атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

Сочетание этих событий усилит психологическое влияние на украинцев и будет способствовать возникновению панических и капитулянтских настроений.

Что известно об информационной атаке «Майдан-3»

Ее идеологом является Владислав Сурков, один из авторов проекта «Новороссия», а куратором – первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Операция будет проводиться в разных уголках мира, будет носить комплексный многовекторный характер.

На это РФ потратила полтора миллиарда долларов. Это самая дорогая подобная атака против Украины с 2014 года.

Она направлена на дестабилизацию Украины путем провокации внутренних конфликтов.