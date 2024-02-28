АТЕШ зафіксував прибуття військової техніки РФ до Білорусі — фото

Партизани зафіксували переміщення російської військової техніки в Білорусь. Вона прибула залізничною дорогою до Мінська.

Що відомо про прибуття військової техніки РФ до Білорусі

Агенти "АТЕШ" повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначають партизани, російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у злочинній війні проти України.

Наші прихильники в Республіці Білорусь, уважно відстежують кожен крок військ РФ, — зауважили в "АТЕШ". Поширити

Діяльність вагнерівців у Білорусі. Що важливо знати

Міноборони Великої Британії публікує дані про те, що у РБ, цілком ймовірно, знаходиться менше тисячі "вагнерівців".

Варто звернути увагу на те, що у період найбільшої присутності після червня 2023 року їхня загальна кількість сягала близько 8000.

Іноземні розвідники також попереджають, що вагнерівців залучені до навчань білоруських військових і силовиків.

Міноборони Великої Британії не вважає реалістичним сценарій, згідно з яким білоруський диктатор Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", до прикладу, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.