АТЕШ зафіксував прибуття військової техніки РФ до Білорусі — фото

Партизани зафіксували переміщення російської військової техніки в Білорусь. Вона прибула залізничною дорогою до Мінська.
Що відомо про прибуття військової техніки РФ до Білорусі
Як зазначають партизани, російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у злочинній війні проти України.
Діяльність вагнерівців у Білорусі. Що важливо знати
Міноборони Великої Британії публікує дані про те, що у РБ, цілком ймовірно, знаходиться менше тисячі "вагнерівців".
Варто звернути увагу на те, що у період найбільшої присутності після червня 2023 року їхня загальна кількість сягала близько 8000.
Іноземні розвідники також попереджають, що вагнерівців залучені до навчань білоруських військових і силовиків.
Міноборони Великої Британії не вважає реалістичним сценарій, згідно з яким білоруський диктатор Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", до прикладу, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.
Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю, — наголошують британські розвідники.
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