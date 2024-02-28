АТЕШ зафиксировал прибытие военной техники РФ в Беларусь — фото

Партизаны зафиксировали перемещение российской военной техники в Белоруссию. Она прибыла по железной дороге в Минск.
Что известно о прибытии военной техники РФ в Белоруссию
Как отмечают партизаны, российские войска продолжают использовать территорию Беларуси в преступной войне против Украины.
Деятельность вагнеровцев в Беларуси. Что важно знать
Минобороны Великобритании публикует данные о том, что в РБ, по всей вероятности, находится меньше тысячи "вагнеровцев".
Следует обратить внимание на то, что в период наибольшего присутствия после июня 2023 их общее количество достигало около 8000.
Иностранные разведчики также предупреждают, что вагнеровцы привлечены к учениям белорусских военных и силовиков.
Минобороны Великобритании не считает реалистичным сценарий, согласно которому белорусский диктатор Лукашенко захочет расширить использование боевиков ППК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.
Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и покидать личный состав на границе с Беларусью, — отмечают британские разведчики.
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