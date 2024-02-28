АТЕШ зафиксировал прибытие военной техники РФ в Беларусь — фото

Партизаны зафиксировали перемещение российской военной техники в Белоруссию. Она прибыла по железной дороге в Минск.

Что известно о прибытии военной техники РФ в Белоруссию

Агенты "АТЕШ" сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают партизаны, российские войска продолжают использовать территорию Беларуси в преступной войне против Украины.

Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск РФ, — отметили в "АТЕШ". Поделиться

Деятельность вагнеровцев в Беларуси. Что важно знать

Минобороны Великобритании публикует данные о том, что в РБ, по всей вероятности, находится меньше тысячи "вагнеровцев".

Следует обратить внимание на то, что в период наибольшего присутствия после июня 2023 их общее количество достигало около 8000.

Иностранные разведчики также предупреждают, что вагнеровцы привлечены к учениям белорусских военных и силовиков.

Минобороны Великобритании не считает реалистичным сценарий, согласно которому белорусский диктатор Лукашенко захочет расширить использование боевиков ППК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.