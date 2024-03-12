Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження підрозділів армії РФ

На сході та півдні України оперативна обстановка на російсько-українському фронті залишається складною. Протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 12.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах 7 населених пунктів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах 4 населених пунктів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 15 населених пунктів, серед них місто Херсон та Хрещенівка, Дудчани, Берислав, Станіслав Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та 2 засобах ППО противника.