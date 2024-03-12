Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения подразделений армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения подразделений армии РФ

Генштаб ВСУ
Самолет
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На востоке и юге Украины оперативная обстановка на российско-украинском фронте остается сложной. За сутки произошло 78 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 12.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток зафиксировано 78 боевых столкновений.

Всего враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах 7 населенных пунктов. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где противник безуспешно пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах 4 населенных пунктов. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших защитников. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них город Херсон и Хрещеновка, Дудчаны, Берислав, Станислав Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству и 2 средствам ПВО противника.

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