Дослідники з Віденського інституту міжнародних економічних досліджень оцінили вплив проєктів уряду України щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби на кількість курців протягом найближчих років.

Як урядові проєкти щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби вплинуть на кількість активних курців в Україні

Зазначається, що відповідно до першого проєкту уряду України №11090, який був ухвалений Верховною Радою у першому читанні 4 червня, планується підвищення акцизу на сигарети та сигарили до 90 євро на 10 тис виробів до 2028 року.

При цьому на тютюнові вироби для електричного нагрівання — до 72 євро.

Альтернативний проєкт № 11090-3 передбачає підвищення акцизу на сигарети, сигарили та ТВЕН до 120 євро на 1 тис штук до 2028 року.

Австрійські науковці для оцінки ефективності цих законопроєктів створили модель симуляції акцизного податку на тютюн.

Зазначається, що у разі схвалення законопроєкту №11090 рівень споживання тютюнових виробів в Україні має скоротитись на 3,3% до 2026 року.

При цьому у разі меншого акцизу для виробів з електричного нагрівання тютюну, курці в Україні будуть віддавати перевагу саме цим пристроям.

Науковці попереджають, що у таком разому українці будуть споживати одночасно і цигарки і ТВЕН.

Це призведе до зростання кількості курців в Україні після 2026 року.

Що відомо про ефект внаслідок ухвалення обох законопроєктів

До зменшення кількості курців, як вважають австрійські дослідники, може призвести ухвалення законопроєкту № 11090-3.

У такому разі, як зазначають науковці, в Україні до 2028 року кількість курців зменшиться на 8,4%.

Створена модель також демонструє, що урядовий законопроєкт дозволить запобігти смерті внаслідок паління 65 тис українських громадян до 2028 року.

Між тим альтернативний законопроєкт дозволяє запобігти передчасній смерті 165 тис українських громадян.

Щороку через куріння в Україні щороку предчасно помирають 130 тис українців, зокрема від інфаркту, інсульту та раку.

Паління сигарет

Також законопроєкт № 11090-3, на думку дослідників, здатний принести більше додаткових податкових надходжень у державний бюджет.

Австрійські науковці звертають увагу, що альтернативний законопроєкт щонайменше на 41% вигідніший за урядовий та дозволить країні заощадити 65,9 млрд гривень.

Ця модель може мати додаткові переваги, адже зменшення кількості курців має частково знизити навантаження на систему охорони здоров’я та зберегти працездатність населення.