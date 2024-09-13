Австрийские ученые оценили эффективность повышения акциза на табачные изделия в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Австрийские ученые оценили эффективность повышения акциза на табачные изделия в Украине

Сигарета
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Источник:  online.ua

Исследователи из Венского института международных экономических исследований оценили влияние проектов правительства Украины на повышение акцизов на табачные изделия на количество курильщиков в ближайшие годы.

Главные тезисы

  • Повышение акцизов на табачные изделия в Украине может привести к сокращению количества курильщиков на 3,3% к 2026 году.
  • Альтернативный законопроект №11090-3 предусматривает еще более значительное сокращение количества курильщиков в стране на 8,4% к 2028 году.
  • Повышение акциза на табачные изделия может предотвратить преждевременную смерть 165 тысяч украинских граждан к 2028 году.
  • Альтернативный законопроект оказывает большее положительное влияние на общественное здоровье, чем правительственный, и позволит сэкономить 65,9 млрд гривен.
  • Быстрое и равномерное повышение налогов на все табачные изделия является оптимальным путем для максимизации преимуществ для общественного здоровья и государственных доходов.

Как правительственные проекты по повышению акцизов на табачные изделия повлияют на количество активных курильщиков в Украине

Отмечается , что в соответствии с первым проектом правительства Украины №11090, принятым Верховной Радой в первом чтении 4 июня, планируется повышение акциза на сигареты и сигариллы до 90 евро на 10 тыс изделий до 2028 года.

При этом на табачные изделия для электрического нагрева — до 72 евро.

Альтернативный проект № 11090-3 предусматривает повышение акциза на сигареты, сигариллы и ТВЭН до 120 евро на 1 тыс. штук к 2028 году.

Австрийские ученые по оценке эффективности этих законопроектов создали модель симуляции акцизного налога на табак.

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта №11090, уровень потребления табачных изделий в Украине должен сократиться на 3,3% к 2026 году.

При этом в случае меньшего акциза для изделий по электрическому нагреву табака, курильщики в Украине будут отдавать предпочтение именно этим устройствам.

Ученые предупреждают, что в таком случае украинцы будут потреблять одновременно и сигареты и ТВЭН.

Это приведет к росту числа курящих в Украине после 2026 года.

Что известно об эффекте в результате принятия обоих законопроектов

К уменьшению количества курильщиков, как считают австрийские исследователи, может привести к принятию законопроекта № 11090-3.

В таком случае, как отмечают ученые, в Украине к 2028 году количество курильщиков уменьшится на 8,4%.

Созданная модель также демонстрирует, что правительственный законопроект позволит предотвратить смерть в результате курения 65 тыс. украинских граждан до 2028 года.

Между тем альтернативный законопроект позволяет предотвратить преждевременную смерть 165 тыс украинских граждан.

Ежегодно из-за курения в Украине ежегодно умирают 130 тыс украинцев, в частности от инфаркта, инсульта и рака.

Австрийские ученые оценили инициативу правительства Украины по борьбе против употребления табачных изделий
Курение сигарет

Также законопроект №11090-3, по мнению исследователей, способен принести больше дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет.

Австрийские ученые обращают внимание, что альтернативный законопроект по меньшей мере на 41% выгоднее правительственного и позволит стране сэкономить 65,9 млрд гривен.

Эта модель может иметь дополнительные преимущества, ведь уменьшение количества курильщиков должно частично снизить нагрузку на систему здравоохранения и сохранить трудоспособность населения.

Очевидно, что Сценарий 2, предусматривающий более высокие налоги, более эффективен для общественного здоровья и для налоговых поступлений. Сценарий 1 менее эффективен еще и потому, что он предлагает создать налоговый разрыв между сигаретами и ТВЭН. Модели демонстрируют, что преимущества могут быть максимизированы, если повышение налогов будет происходить быстро и одинаково для всех табачных изделий, — заключают австрийские ученые.

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