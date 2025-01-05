Байден готує дві промови в останні дні на посаді — про що саме

Чинний президент США Джо Байден планує виголосити дві масштабні промови перед завершенням свого терміну. Так він хоче підсумувати свою 50-річну політичну кар’єру.

Які промови готує Байден в останні дні на посаді

Згідно з джерелами, перша промова буде присвячена зовнішній політиці США. Її проведуть після 12 січня, коли Байден повернеться з офіційного візиту до Італії.

Очікується, що президент зосередиться на важливості збереження глобальних союзів, розширенні НАТО, посиленні відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні та військовій та фінансовій підтримці України у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Друга промова буде присвячена його роботі в Білому домі та державній службі. Вона стане фактично прощальним зверненням до громадян США.

За інформацією видання, ця промова, ймовірно, буде подібною до звернень його попередників: Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.

Промови ще не завершені, але команда Байдена вже визначила їхні ключові теми та загальний план.

Нагадаємо, що 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

США оголосили про допомогу Україна напередодні Нового року

Американський лідер Джо Байден повідомив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.

Варто зазначити, що до його складу входять:

1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;

1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.

Під моїм керівництвом Сполучені Штати будуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого терміну на посаді, — заявив Джо Байден. Поширити

Окрім того, 30 грудня стало відомо, що офіційний Вашингтон надасть Україні 15 млрд дол.

Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.