Байден готує дві промови в останні дні на посаді — про що саме

Чинний президент США Джо Байден планує виголосити дві масштабні промови перед завершенням свого терміну. Так він хоче підсумувати свою 50-річну політичну кар’єру.
Головні тези:
- Джо Байден готує дві промови перед закінченням свого терміну президента США.
- Перша промова буде присвячена зовнішній політиці, де він зосередиться на важливості збереження глобальних союзів та підтримці України.
- Друга промова буде про його роботу в Білому домі та державній службі й стане прощальним зверненням до громадян США.
- Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.
- Україна отримає підтримку заходами безпекової допомоги, що забезпечить зміцнення її позицій на міжнародній арені.
Які промови готує Байден в останні дні на посаді
Згідно з джерелами, перша промова буде присвячена зовнішній політиці США. Її проведуть після 12 січня, коли Байден повернеться з офіційного візиту до Італії.
Очікується, що президент зосередиться на важливості збереження глобальних союзів, розширенні НАТО, посиленні відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні та військовій та фінансовій підтримці України у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.
Друга промова буде присвячена його роботі в Білому домі та державній службі. Вона стане фактично прощальним зверненням до громадян США.
За інформацією видання, ця промова, ймовірно, буде подібною до звернень його попередників: Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.
Промови ще не завершені, але команда Байдена вже визначила їхні ключові теми та загальний план.
Нагадаємо, що 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.
США оголосили про допомогу Україна напередодні Нового року
Американський лідер Джо Байден повідомив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.
Варто зазначити, що до його складу входять:
1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;
1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.
Окрім того, 30 грудня стало відомо, що офіційний Вашингтон надасть Україні 15 млрд дол.
Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.