Байден готовит две речи в последние дни в должности — о чем именно

Действующий президент США Джо Байден планирует произнести две масштабные речи перед истечением своего срока. Так он хочет подытожить свою 50-летнюю политическую карьеру.

Какие речи готовит Байден в последние дни в должности

Согласно источникам, первая речь будет посвящена внешней политике США. Ее проведут после 12 января, когда Байден вернется с официального визита в Италию.

Ожидается, что президент будет сосредоточен на важности сохранения глобальных союзов, расширении НАТО, усилении отношений в Индо-Тихоокеанском регионе и военной и финансовой поддержке Украины в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Вторая речь будет посвящена его работе в Белом доме и государственной службе. Она станет фактически прощальным обращением граждан США.

По информации издания, эта речь, вероятно, будет похожа на обращения его предшественников: Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы.

Речи еще не завершены, но команда Байдена уже определила ключевые темы и общий план.

Напомним, что 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

США объявили о помощи Украина в канун Нового года

Американский лидер Джо Байден сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в его состав входят:

1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;

1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне на протяжении всего моего срока в должности, — заявил Джо Байден. Поделиться

Кроме того, 30 декабря стало известно, что официальный Вашингтон предоставит Украине 15 млрд долларов.

Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.