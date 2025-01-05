Байден готовит две речи в последние дни в должности — о чем именно

Действующий президент США Джо Байден планирует произнести две масштабные речи перед истечением своего срока. Так он хочет подытожить свою 50-летнюю политическую карьеру.
Главные тезисы
- Джо Байден готовит две речи до истечения своего срока президента США.
- Первая речь будет посвящена внешней политике, где он будет сосредоточен на важности сохранения глобальных союзов и поддержке Украины.
- Вторая речь будет о его работе в Белом доме и государственной службе и станет прощальным обращением к гражданам США.
- Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- Украина получит поддержку мерами помощи безопасности, что обеспечит укрепление ее позиций на международной арене.
Какие речи готовит Байден в последние дни в должности
Согласно источникам, первая речь будет посвящена внешней политике США. Ее проведут после 12 января, когда Байден вернется с официального визита в Италию.
Ожидается, что президент будет сосредоточен на важности сохранения глобальных союзов, расширении НАТО, усилении отношений в Индо-Тихоокеанском регионе и военной и финансовой поддержке Украины в ответ на полномасштабное вторжение РФ.
Вторая речь будет посвящена его работе в Белом доме и государственной службе. Она станет фактически прощальным обращением граждан США.
По информации издания, эта речь, вероятно, будет похожа на обращения его предшественников: Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы.
Речи еще не завершены, но команда Байдена уже определила ключевые темы и общий план.
Напомним, что 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.
США объявили о помощи Украина в канун Нового года
Американский лидер Джо Байден сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.
Следует отметить, что в его состав входят:
1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;
1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.
Кроме того, 30 декабря стало известно, что официальный Вашингтон предоставит Украине 15 млрд долларов.
Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.