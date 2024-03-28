Біологи "Вернадського" знайшли унікальну рослину. Що відомо про прорив у науці

Українські біологи на станції "Вернадського" в Антарктиці знайшли дивну рослину та опублікували рідкісні кадри. Вчені пов'язують її появу з глобальним потеплінням.

В Антарктиці знайшли унікальну рослину

За словами науковців, першим дивину виявив учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза. Йдеться про нетипову для Антарктики рослину "печіночник маршанція південна" (Marchantia berteroana). Її побачили на північно-східному мисі острова Дарбу, повідомив Національний арктичний науковий центр.

Це доволі відома локація для світу науки: ще у 1980-х роках британська експедиція вивчала у цій місцевості рідкісні види мохів. Тоді науковці детально занотували особливості тамтешніх рослин, і про "печіночника" серед них не згадувалося, пояснюють українці.

Іван Парнікоза якраз відшукав вказані види, але яким же було його здивування, коли поруч з ними вчений виявив великі зелені площі нового виду. Британські дослідники, вивчаючи ці скелі, просто не могли його не помітити, — йдеться у дописі. Поширити

Отже, вчені констатують факт проникнення нового виду рослини в околиці "Вернадського". Пізніше цю рослину також виявили на острові Бут.

Науковці акцентують, що "печіночники" — теплолюбні рослини. Їх поява біля станції "Вернадського" може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні.

Через глобальне потепління Україна може втратити території

Нещодавно синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк попередила про можливі територіальні втрати, пов'язані з глобальним потеплінням.

Вона стверджує, що внаслідок танення льодовиків в нас може затопити частину південних областей. "Глобальне потепління і зміна клімату — це не про екзотичні фрукти на Поліссі", — пояснила вона важливість проблеми.

Наслідки можуть бути надзвичайно серйозними: нестача води, їжі, кліматичні біженці — це лише вершина проблем, які можуть спіткати Україну.