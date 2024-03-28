Биологи Вернадского нашли уникальное растение. Что известно о прорыве в науке
Категория
Наука и медицина
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Биологи Вернадского нашли уникальное растение. Что известно о прорыве в науке

В Антарктике нашли уникальное растение
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Украинские биологи на станции Вернадского в Антарктике нашли странное растение и опубликовали редкие кадры. Ученые связывают ее появление с глобальным потеплением.

В Антарктике нашли уникальное растение

По словам ученых, первым изумление обнаружил участник сезонной экспедиции, руководитель отдела биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза. Речь идет о нетипичном для Антарктики растении "печеночник маршанция южная" (Marchantia berteroana). Ее увидели на северо-восточном мысе острова Дарбу, сообщил Национальный арктический научный центр.

Это известная локация для мира науки: еще в 1980-х годах британская экспедиция изучала в этой местности редкие виды мхов. Тогда ученые подробно записали особенности тамошних растений, и о "печеночнике" среди них не упоминалось, объясняют украинцы.

Иван Парникоза как раз отыскал указанные виды, но каково же было его удивление, когда рядом с ними ученый обнаружил большие зеленые площади нового вида. Британские исследователи, изучая эти скалы, просто не могли его не заметить, — говорится в сообщении.

Итак, ученые констатируют факт проникновения нового вида растения в окрестности Вернадского. Позже это растение также было обнаружено на острове Бут.

Ученые акцентируют внимание, что "печеночники" — теплолюбивые растения. Их появление возле станции Вернадского может быть очередным подтверждением потепления в регионе.

Из-за глобального потепления Украина может потерять территории

Недавно синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк предупредила о возможных территориальных потерях, связанных с глобальным потеплением.

Она утверждает, что в результате таяния ледников у нас может затопить часть южных областей. "Глобальное потепление и изменение климата — это не об экзотических фруктах на Полесье", — объяснила она важность проблемы.

Последствия могут быть очень серьезными: нехватка воды, еды, климатические беженцы — это лишь вершина проблем, которые могут постигнуть Украину.

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