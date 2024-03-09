Глобальное потепление. Ученые задумали изолировать ледник "Судного дня"

Ученые предлагают амбициозный план, чтобы предотвратить дальнейшее таяние ледника Твейтса, известный как ледник "Судного дня". План, разработанный геоинженерами, предусматривает окружение ледника массивными занавесами для защиты от теплой воды и стоит безумных денег.

Что учёные хотят сделать с ледником

Ледник Твейтс, расположенный в Западной Антарктиде, примерно равен размеру нескольких областей Украины. Его таяние представляет значительную угрозу, поскольку он содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на более полуметра, если он полностью разрушится.

Обеспокоенные недостаточностью нынешних мер по борьбе с глобальным потеплением, исследователи во главе с Джоном Муром из Университета Лапландии в Финляндии изучают этот нетрадиционный подход.

Основной причиной таяния ледника является потепление океанских течений, постоянно бьющих по нему.

Чтобы решить эту проблему, Мур ранее предлагал построить стену в море Амундсена, чтобы предотвратить эти теплые течения.

Однако в последнее время предпочтение отдается установлению "качественных завес на морском дне", которые считаются потенциально более экономически эффективными и обратимыми в случае возникновения непредсказуемых последствий.

Несмотря на то, что исследование находится на ранней стадии, Мур и его команда достигают значительных успехов. Они разработали прототип метрового занавеса, который проходит испытание в водных резервуарах, и планируют увеличить его до 10-метровой высоты для тестирования в норвежском фьорде в течение двух лет.

Критики утверждают, что такие меры являются лишь временными решениями, отвлекающими фундаментальную проблему сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, логистические вызовы, связанные с реализацией такого колоссального проекта, значительны. Поделиться

Впрочем, Мур подчеркивает необходимость принятия мер, утверждая, что усилий по сокращению выбросов может быть недостаточно для того, чтобы спасти ледник Твейтса. С появлением массивных трещин в ледниковом покрове его разрушение может быть неизбежным.

Ледник больше не беспокоится о том, что люди хотят сделать со своими выбросами. В это время вам понадобятся другие инструменты в коробке, — объяснил Мур.

Хотя это предложение вызывает скептицизм, Мур и его команда полны решимости исследовать все пути защиты этого критически важного ледникового покрова. Будущее ледника Твейтса висит на волоске, а вместе с ним и удел прибрежных регионов по всему миру.

Ледник Твейтс тает уже почти столетие

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дает возможность спрогнозировать, чего ожидать от таяния ледника, получившего свое название из-за катастрофических последствий, что может повлечь за собой его таяние, пишет CNN.

Ледник Твейтс в Западной Антарктиде самый широкий в мире — его размер примерно равен площади американского штата Флорида.

Поскольку спутниковые данные охватывали всего несколько последних десятилетий, ученые знали, что с ускоренной скоростью он терял лед с 70-х годов. Однако у них не было данных о том, когда именно началось значительное таяние.