Глобальне потепління. Вчені задумали ізолювати льодовик "Судного дня"

Вчені пропонують амбітний план, щоб запобігти подальшому таненню льодовика Твейтса, відомий, як льодовик "Судного дня". План, розроблений геоінженерами, передбачає оточення льодовика масивними завісами для захисту від теплої води і коштує шалених грошей.

Що науковці хочуть зробити з льодовиком

Льодовик Твейтс, розташований у Західній Антарктиді, приблизно дорівнює розміру кількох областей України. Його танення становить значну загрозу, оскільки він містить достатньо води, щоб підняти рівень моря на більш ніж пів метра, якщо він повністю зруйнується.

Занепокоєні недостатністю нинішніх заходів боротьби з глобальним потеплінням, дослідники на чолі з Джоном Муром з Університету Лапландії у Фінляндії вивчають цей нетрадиційний підхід.

Основною причиною танення льодовика є потепління океанських течій, які постійно б'ють по ньому.

Щоб вирішити цю проблему, Мур раніше пропонував побудувати стіну в морі Амундсена, щоб відвернути ці теплі течії.

Однак останнім часом перевага надається встановленню "якірних завіс на морському дні", які вважаються потенційно більш економічно ефективними та оборотними у разі виникнення непередбачуваних наслідків.

Попри те, що дослідження перебуває на ранній стадії, Мур і його команда досягають значних успіхів. Вони розробили прототип метрової завіси, яка проходить випробування у водних резервуарах, і планують збільшити її до 10-метрової висоти для тестування в норвезькому фіорді протягом двох років.

Критики стверджують, що такі заходи є лише тимчасовими рішеннями, які відвертають увагу від фундаментальної проблеми скорочення викидів парникових газів. Крім того, логістичні виклики, пов'язані з реалізацією такого колосального проєкту, є значними. Поширити

Втім, Мур наголошує на нагальності вживання заходів, стверджуючи, що зусиль зі скорочення викидів може бути недостатньо для того, щоб врятувати льодовик Твейтса. З появою масивних тріщин у льодовиковому покриві, його руйнування може бути неминучим.

Льодовик більше не переймається тим, що люди хочуть зробити зі своїми викидами. Саме тоді вам знадобляться інші інструменти в коробці, — пояснив Мур.

Хоча ця пропозиція викликає скептицизм, Мур і його команда сповнені рішучості дослідити всі шляхи захисту цього критично важливого льодовикового покриву. Майбутнє льодовика Твейтса висить на волосині, а разом з ним і доля прибережних регіонів по всьому світу.

Льодовик Твейтс тане вже майже століття

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, дає можливість спрогнозувати, чого очікувати від танення льодовика, який отримав свою назву через катастрофічні наслідки, що може спричинити його танення, пише CNN.

Льодовик Твейтс у Західній Антарктиді є найширшим у світі — його розмір приблизно дорівнює площі американського штату Флорида.

Оскільки супутникові дані охоплювали лише кілька останніх десятиліть, вчені знали, що із прискореною швидкістю він втрачав лід з 1970-х років. Однак вони не мали даних щодо того, коли саме почалося значне танення.