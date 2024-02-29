Ученые нашли неожиданный способ преодоления глобального потепления
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли неожиданный способ преодоления глобального потепления

Атмосфера
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Источник:  Science Advances

Человечеству срочно требуются новые способы преодоления глобального потепления, поскольку текущие усилия результата не приносят, а солнечная геоинженерия вызывает слишком много сопротивления. Предложение американских ученых нацеливается на уменьшение парникового эффекта.

Что предлагают исследователи

Как известно, парниковый эффект оказывают не только такие газы, как метан и углерод, но и водяной пар. Она образует подобный губке барьер, который не дает теплу, излучаемому Землей, выходить в космос.

Сейчас ученые исследуют возможность обезвоживания этого слоя атмосферы, чтобы таким образом охладить нашу планету.

Стратосфера простирается на высоте от 12 до 50 км над поверхностью Земли и находится над другим слоем атмосферы, который называется тропосферой. Естественно циркулирующая в тропосфере вода просачивается в стратосферу, но эта утечка не является равномерной по всей планете.

Оказывается, что самый большой воздух попадает в стратосферу в тропиках. Один небольшой регион над северной Австралией особенно важен для контроля восходящего движения воздуха и водяного пара, — объяснил автор исследования Джошуа Шварц, физик из Лаборатории химических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Если бы мы могли что-то сделать в этой маленькой области, возможно, мы смогли бы уменьшить количество водяных паров в стратосфере, чтобы выпустить большее инфракрасное излучение [в космос] — это основная идея, — говорит ученый.

Исследователи проверили свою идею, используя данные о водяном паре и температуре, полученные в рамках проекта NASA "Эксперимент по воздушной тропической тропопаузе" (ATTREX), а также компьютерные модели, имитирующие удаление водяного пара из воздуха непосредственно перед тем, как она попадает в стратосфере.

Попадая в стратосферу, воздух циркулирует от тропиков к полюсам в течение четырех лет, прежде чем вернется в тропосферу. И все это время водяной пар сдерживает тепло, нагревая планету. Поэтому самый эффективный способ контролировать водяной пар — улавливать его до того, как он попадет в стратосферу.

По словам Шварца, вода высоко в тропосфере находится в виде пара или частиц льда. Для того чтобы водяной пар кристаллизовался в лед и выпал в осадок, вместо того, чтобы попасть в стратосферу, там должно быть достаточно льда, чтобы пар замерз, или столько водяного пара, чтобы он спонтанно образовал ледяное облако.

В местах, где эти условия не выполняются, например над Австралией, кристаллы льда могут образовываться вокруг плавающих частиц минеральной пыли, известных как ледообразующие частицы.

В своем исследовании Шварц и его коллеги изучали вероятность засеивания воздуха в регионе над Австралией такими льдозарождающими частицами.

Если мы добавим частицы, которые облегчат образование льда, лед образуется. Он зародит кратковременное облако, которое опустится на меньшие высоты, быстро нагреется, вероятно, испарится, и теперь воздух, направляющийся к стратосфере, уже не будет той воды, — говорит ученый.

Шварц утверждает, что путем многократного впрыска частиц "там, где это важно", ученые могут постепенно обезвоживать стратосферу и компенсировать целых семьдесят процентов потепления, вызванного изменением климата.

Побочные эффекты метода

Самое интересное, что потенциальные побочные эффекты будут минимальными. Водяной пар естественным образом меняется в стратосфере из-за сезонных изменений, и количество, о котором идет речь, гораздо меньше, чем эти сезонные изменения.

Детали предложенной стратегии остаются нечеткими. Модели в исследовании предполагают использование частиц трийодида висмута — материала, который также рассматривается для другого типа климатической инженерии, известного как разрежение перистых облаков.

Существует много беспокойства по поводу вмешательства в климат. Я считаю, что, имея большее понимание, мы сможем принимать правильные решения. Мы изучаем возможности и не обнаружили ничего, что кажется невозможным, — добавляет Шварц.

Ледник Туэйтс тает уже почти столетие

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дает возможность спрогнозировать, чего ожидать от таяния ледника, получившего свое название из-за катастрофических последствий, что может повлечь за собой его таяние, пишет CNN .

Ледник Туэйтс в Западной Антарктиде самый широкий в мире — его размер примерно равен площади американского штата Флорида.

Поскольку спутниковые данные охватывали всего несколько последних десятилетий, ученые знали, что с ускоренной скоростью он терял лед с 70-х годов. Однако у них не было данных о том, когда именно началось значительное таяние.

Анализируя керны морских отложений (длинные тонкие цилиндры льда, образующиеся из прессованных слоев снега), извлеченные из дна океана, исследователи обнаружили, что ледник начал значительно отступать в 1940-х годах. Вероятно, причиной этого стало Эль-Ниньо — климатическое явление, характеризующееся повышением температуры поверхности воды.

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