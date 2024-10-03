Житель Китаю, який спеціалізується на створенні ультрашироких моделей відомих марок авто, показав, мабуть, найширший BMW M3.

Що відомо про найширший у світі BMW M3 на сімох пасажирів

За словами самого Ма Біана, BMW M3 став першим, створеним ним легковим авто. До цього чоловік розробив тюнінг Volkswagen Lamando, збільшивши ширину цієї автівки до 3 метрів.

Зокрема, саме VW Lamando послугував основною для BMW M3.

Volkswagen отримав деталі від седана M3, який потрапив у ДТП. Йому замінили:

бампери,

фари,

ліхтарі,

капот та багажник.

А "ніздрів" радіаторної решітки стало аж 4. Автомобіль виглядає, ніби збільшений у Photoshop, проте це справжня машина.

У салоні Volkswagen Lamando ззаду встановили м'які крісла-мішки з психоделічним візерунком. Автомобіль розрахований на сім осіб. Утім пізніше, інтер'єр доопрацюють, аби він став схожим на салон BMW M3.

Що відомо про плани BMW з випуску авто на водневих двигунах

Німецький концерн BMW AG та японська компанія Toyota планують спільне виробництво силових установок на водні для використання у автівках власних марок.

Зазначається, що BMW хоче розробити нове покоління силових установок на паливних елементах у співпраці з Toyota.

Повноцінне виробництво таких установок має розпочатись вже у 2028 році. У цьому ж році BMW планує випустити одну з моделей своїх авто із водневим двигуном.

У матеріалі видання зазначається, що незважаючи на те, що у BMW роками намагаються вдосконалити і запровадити виробництво силових установок на паливних елементах, досі у компанії існують труднощі через високий рівень витрат та брак необхідної інфраструктури для заправки воднем.

Наразі на ринку серед автівок із водневим двигуном представлені лише Toyota Mirai та Hyundai Nexo.

Журналісти видання зазначають, що світові продажи автівок із водневим двигуном минулого року впали до 9 тис одиниць.