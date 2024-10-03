Что известно о самом широком в мире BMW M3 на семерых пассажирах

По словам самого Ма Биана, BMW M3 стал первым, созданным им легковым автомобилем. До этого мужчина разработал тюнинг Volkswagen Lamando, увеличив ширину этого автомобиля до 3 метров.

В частности, именно VW Lamando послужил основным для BMW M3.

Volkswagen получил детали от седана M3, попавшего в ДТП. Ему заменили:

бамперы,

фары,

фонари,

капот и багажник.

А "ноздрей" радиаторной решетки стало аж 4. Автомобиль выглядит, будто увеличенный в Photoshop, однако это настоящая машина.

В салоне Volkswagen Lamando сзади установили мягкие кресла-мешки с психоделическим узором. Автомобиль рассчитан на семь человек. Впрочем позже, интерьер доработают, чтобы он стал похож на салон BMW M3.

Что известно о планах BMW по выпуску авто на водородных двигателях

Немецкий концерн BMW AG и японская компания Toyota планируют совместное производство силовых установок на водороде для использования в автомобилях собственных марок.

BMW хочет разработать новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota.

Полноценное производство таких установок должно начаться уже в 2028 году. В этом же году BMW планирует выпустить одну из моделей своих авто с водородным двигателем.

В материале издания отмечается, что, несмотря на то, что в BMW годами пытаются усовершенствовать и ввести производство силовых установок на топливных элементах, до сих пор у компании существуют трудности из-за высокого уровня затрат и нехватки необходимой инфраструктуры для заправки водородом.

В настоящее время на рынке среди автомобилей с водородным двигателем представлены только Toyota Mirai и Hyundai Nexo.

Журналисты издания отмечают, что мировые продажи автомобилей с водородным двигателем в прошлом году упали до 9 тыс. единиц.