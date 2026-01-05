Блокбастер "Аватар-3" зібрав понад 1 млрд дол у прокаті

Касові збори третього фільму франшизи «Аватар: Вогонь і попіл» (Avatar: Fire and Ash) канадського кінорежисера Джеймса Кемерона перевищили 1 млрд дол. лише за 18 днів кінопрокату у світі.

«Аватар: Вогонь і попіл» б’є рекорди у прокаті

Загалом фільм зібрав уже 1,083 млрд дол. у касах кінотеатрів, з яких 306 млн дол у Північній Америці та 777,1 млн дол у решті світу.

Зазначається, що третя частина франшизи «Аватара» подолала позначку в один мільярд доларів трохи повільніше, ніж її попередник.

Так, «Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water) 2022 року приєднався до клубу мільярдних зборів після лише 14 днів кінопрокату.

Першому фільму «Аватар» 2009 року для досягнення цієї позначки знадобилося 17 днів кінопрокату. Поширити

Нині залишається запитанням, чи вистачить франшизі «Аватар: Вогонь і попіл» темпу зборів, щоб перевищити два мільярди доларів у світовому прокаті.

Досягнення цього показника значною мірою залежатиме від міжнародної аудиторії, яка була відповідальна за те, що перші два фільми досягли таких неймовірних висот.

Перший «Аватар» заробив 2,1 млрд дол поза Північною Америкою, тоді як сиквел приніс 1,65 млрд дол на міжнародних ринках.