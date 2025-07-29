"Аватар: Вогонь і попіл" — перший трейлер уже в мережі

Компанія Disney представила довгоочікуваний трейлер третього фільму Джеймса Кемерона з франшизи "Аватар", який отримав назву "Аватар: Вогонь і Попіл". На великих екранах він з'явиться 19 грудня 2025 року.

Чи варто дивитися "Аватар: Вогонь і попіл"

Новий фільм познайомить глядачів з новим народом Пандори — Манкван (народом попелу — ред.).

Вже у першому трейлері ми бачимо, як родина Джейка Саллі та клан Меткайіна об'єднуються, щоб дати бій Варанг та її вогняній армії, яка вступила в союз із Куоритчем.

З заявою з цього приводу уже виступив сам Джеймс Кемерон.

За його словами, глядачі отримають змогу побачити багато нової Пандори.

Це божевільна пригода і бенкет для очей, але також вона несе в собі колосальні емоційні ставки — більше, ніж будь-коли раніше. Фільм веде героїв по-справжньому важким шляхом, — наголосив режисер. Поширити

Ні для кого не секрет, що спочатку "Шлях води" і "Вогонь і Попіл" мали бути один фільмом, однак Кемерон розділив їх, коли сценарій розрісся до масштабної історії.