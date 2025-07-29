"Аватар: Вогонь і попіл" — перший трейлер уже в мережі

Компанія Disney представила довгоочікуваний трейлер третього фільму Джеймса Кемерона з франшизи "Аватар", який отримав назву "Аватар: Вогонь і Попіл". На великих екранах він з'явиться 19 грудня 2025 року.
Головні тези:
- Цього разу глядачі ще більше дізнаються про Пандору та її історію.
- Кемерон анонсував появу нових неоднозначних персонажів.
Чи варто дивитися "Аватар: Вогонь і попіл"
Новий фільм познайомить глядачів з новим народом Пандори — Манкван (народом попелу — ред.).
Вже у першому трейлері ми бачимо, як родина Джейка Саллі та клан Меткайіна об'єднуються, щоб дати бій Варанг та її вогняній армії, яка вступила в союз із Куоритчем.
З заявою з цього приводу уже виступив сам Джеймс Кемерон.
За його словами, глядачі отримають змогу побачити багато нової Пандори.
Ні для кого не секрет, що спочатку "Шлях води" і "Вогонь і Попіл" мали бути один фільмом, однак Кемерон розділив їх, коли сценарій розрісся до масштабної історії.
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