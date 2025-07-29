"Аватар: Огонь и пепел" — первый трейлер уже в сети

Компания Disney представила долгожданный трейлер третьего фильма Джеймса Кэмерона из франшизы "Аватар", который получил название "Аватар: Огонь и Пепел". На больших экранах он появится 19 декабря 2025 года.
Главные тезисы
- На этот раз зрители еще больше узнают о Пандоре и ее истории.
- Кэмерон анонсировал появление новых неоднозначных персонажей.
Стоит ли смотреть "Аватар: Огонь и пепел"
Новый фильм познакомит зрителей с новым народом Пандоры — Манкван (народом пепла — ред.).
Уже в первом трейлере мы видим, как семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы дать бой Варанг и огненной армии, вступившей в союз с Куоритчем.
С заявлением по этому поводу уже выступил сам Джеймс Кэмерон.
По его словам, зрители получат возможность увидеть много новой Пандоры.
Ни для кого не секрет, что сначала "Путь воды" и "Огонь и Пепел" должны были быть одним фильмом, однако Кэмерон разделил их, когда сценарий разросся до масштабной истории.
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