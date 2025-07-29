"Аватар: Огонь и пепел" — первый трейлер уже в сети
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"Аватар: Огонь и пепел" — первый трейлер уже в сети

Стоит ли смотреть "Аватар: Огонь и пепел"
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Источник:  online.ua

Компания Disney представила долгожданный трейлер третьего фильма Джеймса Кэмерона из франшизы "Аватар", который получил название "Аватар: Огонь и Пепел". На больших экранах он появится 19 декабря 2025 года.

Главные тезисы

  • На этот раз зрители еще больше узнают о Пандоре и ее истории.
  • Кэмерон анонсировал появление новых неоднозначных персонажей.

Стоит ли смотреть "Аватар: Огонь и пепел"

Новый фильм познакомит зрителей с новым народом Пандоры — Манкван (народом пепла — ред.).

Уже в первом трейлере мы видим, как семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы дать бой Варанг и огненной армии, вступившей в союз с Куоритчем.

С заявлением по этому поводу уже выступил сам Джеймс Кэмерон.

По его словам, зрители получат возможность увидеть много новой Пандоры.

Это безумное приключение и пир для глаз, но также оно несет в себе колоссальные эмоциональные ставки — больше, чем когда-либо раньше. Фильм ведет героев действительно трудным путем, — подчеркнул режиссер.

Ни для кого не секрет, что сначала "Путь воды" и "Огонь и Пепел" должны были быть одним фильмом, однако Кэмерон разделил их, когда сценарий разросся до масштабной истории.

Появятся новые персонажи, и одного из них, как мне кажется, вы либо полюбите, либо возненавидите, — заинтриговал он.

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