Блокбастер "Аватар-3" собрал более 1 млрд долл в прокате

Кассовое собрание третьего фильма франшизы «Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash) канадского кинорежиссера Джеймса Кэмерона превысило 1 млрд дол. всего за 18 дней кинопроката в мире.

"Аватар: Огонь и пепел" бьет рекорды в прокате

В общей сложности фильм собрал уже 1,083 млрд дол. в кассах кинотеатров, из которых 306 млн долл. в Северной Америке и 777,1 млн долл. в остальном мире.

Отмечается, что треть франшизы «Аватара» преодолела отметку в один миллиард долларов немного медленнее ее предшественника.

Так, «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water) в 2022 году присоединился к клубу миллиардных сборов после всего 14 дней кинопроката.

Первому фильму «Аватар» 2009 для достижения этой отметки понадобилось 17 дней кинопроката.

Сейчас остается вопросом, хватит ли франшизе «Аватар: Огонь и пепел» темпа сборов, чтобы превысить два миллиарда долларов в мировом прокате.

Достижение этого показателя будет в значительной степени зависеть от международной аудитории, которая была ответственна за то, что первые два фильма достигли таких невероятных высот.

Первый «Аватар» заработал 2,1 млрд долл. вне Северной Америки, тогда как сиквел принес 1,65 млрд долл. на международных рынках.