У своєму новому дослідженні фізик з Університету Вандербільта Лоренцо Гавассіно довів, чому подорожі у часі неможливі у тому вигляді, який ми звикли бачити у наукових фільмах.
Головні тези:
- Теоретично подорожі у часі можливі, але мають свої обмеження, які зазначені у дослідженні Лоренцо Гавассіно.
- Спостереження за квантовими законами та замкнутими часоподібними кривими підтверджують унеможливлення подорожей у часі за класичними уявленнями.
- Можливість подорожі у часі супроводжується втратою пам'яті та стиранням спогадів про зазначену подорож, що підтверджено у дослідженні Лоренцо Гавассіно.
- Принцип самоузгодженості в фізиці передбачає логічний зв'язок у подорожах у часі, та наукові висновки свідчать про його виконання у квантовій механіці.
Чи можливі в теорії подорожі у часі
Зазвичай для відповіді на це питання використовують добре відомий так званий "парадокс убитого дідуся", який передбачає, що якщо комусь вдасться повернутись у минуле і вбити власного дідуся до того моменту, коли в нього народяться діти, то він сам у майбутньому не зможе з’явитись на світ.
Відомий фізик-теорик Стівен Хокінг дотримувався думки, що людство ще відкриє невідомі наразі закони фізики, які унеможливлюють подорожі в часі.
Однак у деяких своїх наукових роботах Альберт Ейнштейн передбачав існування замкнутих часоподібних кривих, у яких простір-час викривлений настільки, що об’єкт, який їх перетинає, повертається у початкову точку.
У зв’язку з цим Лоренцо Гавассіно вирішив розглянути таку криву у вигляді світової лінії гіпотетичного космічного корабля, що здійснює подорож крізь простір-час.
Дослідник описав теоретичну термодинамічну систему у тому разі, якщо космічний корабель перетинає таку замкнену часоподібну криву і виходить з неї.
За словами Гавассіно, під час такої подорожі ентропія має збільшуватись, прямуючи до термодинамічної рівноваги і на вимогу другого закону термодинаміки.
Однак в умовах узгодженого світу вона має повернутись до нерівноважного стану, як це було до запровадження часоподібної кривої.
У якості приклада науковець навів одиночну нестабільну частинку, що підстрибує навколо космічного корабля, зазначивши, що за законами фізики частинка має повернутись у свій початковий стан.
Що буде із людиною у разі ймовірної подорожі у часі
Гавассіно припустив, що у певній точці ентропія досягає максимуму і другий закон термодинаміки починає діяти у зворотньому напрямку.
Однак цікаво те, що у випадку, якщо замість частинки уявити людину-спостерігача, то вона втратить усі свої спогади.
Моделюючи процеси пам’яті науковець переконався, що будь-яка пам’ять, сформана вздовж замкнутої часоподібної кривої, буде стерта циклом Пуанкаре.
Отже мандрівник повернеться у початкове положення без спогадів про перетинання часоподібної кривої.
При цьому науковець зазначив, що не бачить доказів ймовірного існування замкнутих часоподібних кривих.
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