Астрофізики за допомогою телескопа Джеймс Вебб одну з найбільш впорядкових галактик з усіх відомих у Всесвіті.

Що відомо про одну з найдосконаліших галактик у Всесвіті

Зазначається, що галактику, яка вже отримала назву Жу-Лун, що перекладається з китайської як “дракон із факелом”, відкрила група астрономів під керівництвом Менг'юан Сяо з університету Женеви у Швейцарії.

Ця надзвичайно упорядкована спіральна галактика з’явилась буквально через мільярд років після Великого вибуху. Вона знаходиться на відстані 12,8 млрд світлових років від Землі.

За словами астрономів, відкриття створює низку нових питань до сучасних моделей формування галактик і виникнення спіральних структур у ранньому Всесвіті.

Жу-Лун демонструє, що зрілі галактики з’явилися набагато раніше, ніж очікувалося, у перший мільярд років після Великого вибуху, — пояснюють науковці. Поширити

У чому полягає унікальність галактики Жу-Лун

Наразі більшість спіральних галактик мають проміжні структури, що коливаються між впорядкованністю і фрагментацією.

Модель нашої галактики Чумацький шлях

Впорядковані галактики з симетричними рукавами і чітко визначеними структурними елементами складають лише 10% від загальної кількості усіх відомих сучасній науці.

Формування таких впорядкових структур зазвичай потребує тривалого часу.

Однак виявлення галактики Жу-Лун викликає подив у астрофізиків, адже вона демонструє високий рівень впорядкованності, утворившись буквально через мільярд років після Великого вибуху.

Це дає змогу науковцям припустити, що аналогічні галактики еволюціонували у 10 разів швидше, ніж вважалось.

Досі такі структуровані галактики не спостерігалися на відстанях понад 11,5 млрд світлових років.

За результатами аналізу отриманих даних, швидкість зореутворення у цій галактиці знижується і на момент спостереження становила від 20 до 155 сонячних мас на рік (для порівняння, у Чумацькому Шляху цей показник становить близько трьох сонячних мас на рік).

При цьому чорна діра у центрі цієї галактики перебуває у стані спокою.