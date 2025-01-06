Астрофизики с помощью телескопа Джеймс Уэбб одну из самых упорядоченных галактик из всех известных во Вселенной.
Главные тезисы
- Открыта галактика Жу-Лун, считающаяся одной из самых упорядоченных во Вселенной, вызывающая вопросы к моделям формирования галактик и их эволюции.
- Галактика Жу-Лун обладает высокой скоростью звездообразования, превышающей средние показатели, и черной дырой, находящейся в покое, что подчеркивает ее уникальность.
- Ученые отмечают, что Жу-Лун сформировалась всего через миллиард лет после Большого взрыва, что противоречит существующим представлениям о формировании галактик.
- Упорядоченные галактики, подобные Жу-Лун, составляют лишь 10% от общего числа известных, и формирование таких структур обычно требует значительного времени.
- Астрофизики удивлены открытием галактики Жу-Лун, которая эволюционировала в 10 раз быстрее, чем предполагалось, открывая новые горизонты в изучении формирования и эволюции галактик.
Что известно об одной из самых совершенных галактик во Вселенной
Отмечается, что галактику, которая уже получила название Жу-Лун, которая переводится с китайского как дракон с факелом, открыла группа астрономов под руководством Менгьюан Сяо из университета Женевы в Швейцарии.
Эта очень упорядоченная спиральная галактика появилась буквально через миллиард лет после Большого взрыва. Она находится в 12,8 млрд световых лет от Земли.
По словам астрономов, открытие создает ряд новых вопросов к современным моделям формирования галактик и возникновению спиральных структур в ранней Вселенной.
В чем состоит уникальность галактики Жу-Лун
В настоящее время большинство спиральных галактик имеют промежуточные структуры, которые колеблются между упорядоченностью и фрагментацией.
Упорядоченные галактики с симметричными рукавами и четко определенными структурными элементами составляют всего 10% от общего числа известных современной науке.
Формирование таких упорядоченных структур обычно требует длительного времени.
Однако обнаружение галактики Жу-Лун вызывает удивление у астрофизиков, ведь она демонстрирует высокий уровень упорядоченности, образовавшись буквально через миллиард лет после Большого взрыва.
Это позволяет ученым предположить, что аналогичные галактики эволюционировали в 10 раз быстрее, чем считалось.
До сих пор такие структурированные галактики не наблюдались на расстояниях более 11,5 млрд. световых лет.
По результатам анализа полученных данных, скорость звездообразования в этой галактике снижается и к моменту наблюдения составляла от 20 до 155 солнечных масс в год (для сравнения, в Млечном Пути этот показатель составляет около трех солнечных масс в год).
При этом черная дыра в центре этой галактики находится в покое.
Ученые отмечают, что Жу-Лун завершила свою эволюцию в то время, когда Млечный Путь только начинал формироваться. Однако даже сейчас Млечный Путь не настолько упорядочен, как Жу-Лун 12,8 миллиарда лет назад.
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