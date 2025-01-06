Астрофизики с помощью телескопа Джеймс Уэбб одну из самых упорядоченных галактик из всех известных во Вселенной.

Что известно об одной из самых совершенных галактик во Вселенной

Отмечается, что галактику, которая уже получила название Жу-Лун, которая переводится с китайского как дракон с факелом, открыла группа астрономов под руководством Менгьюан Сяо из университета Женевы в Швейцарии.

Эта очень упорядоченная спиральная галактика появилась буквально через миллиард лет после Большого взрыва. Она находится в 12,8 млрд световых лет от Земли.

По словам астрономов, открытие создает ряд новых вопросов к современным моделям формирования галактик и возникновению спиральных структур в ранней Вселенной.

Жу-Лун демонстрирует, что зрелые галактики появились гораздо раньше, чем ожидалось, в первый миллиард лет после Большого взрыва, — объясняют ученые. Поделиться

В чем состоит уникальность галактики Жу-Лун

В настоящее время большинство спиральных галактик имеют промежуточные структуры, которые колеблются между упорядоченностью и фрагментацией.

Модель нашей галактики Млечный путь

Упорядоченные галактики с симметричными рукавами и четко определенными структурными элементами составляют всего 10% от общего числа известных современной науке.

Формирование таких упорядоченных структур обычно требует длительного времени.

Однако обнаружение галактики Жу-Лун вызывает удивление у астрофизиков, ведь она демонстрирует высокий уровень упорядоченности, образовавшись буквально через миллиард лет после Большого взрыва.

Это позволяет ученым предположить, что аналогичные галактики эволюционировали в 10 раз быстрее, чем считалось.

До сих пор такие структурированные галактики не наблюдались на расстояниях более 11,5 млрд. световых лет.

По результатам анализа полученных данных, скорость звездообразования в этой галактике снижается и к моменту наблюдения составляла от 20 до 155 солнечных масс в год (для сравнения, в Млечном Пути этот показатель составляет около трех солнечных масс в год).

При этом черная дыра в центре этой галактики находится в покое.