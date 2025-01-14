В своем новом исследовании физик из Университета Вандербильта Лоренцо Гавассино доказал, почему путешествия во времени невозможны в том виде, как мы привыкли видеть в научных фильмах.
Главные тезисы
- Путешествия во времени могут быть теоретически возможны, но сопровождаются ограничениями, подтвержденными исследованиями физика Лоренцо Гавассино.
- Принцип самосогласованности в физике играет ключевую роль в оценке возможности путешествий во времени
- Замкнутые часообразные кривые и наблюдения за квантовыми законами подчеркивают невозможность классических представлений о путешествиях во времени
- Одним из возможных следствий путешествий во времени является потеря памяти и стирание воспоминаний, подтвержденное в исследовании Лоренцо Гавассино.
Возможны ли в теории путешествия во времени
Обычно для ответа на этот вопрос используют хорошо известный так называемый "парадокс убитого дедушки", который предполагает, что если кому-то удастся вернуться в прошлое и убить собственного дедушку до того момента, когда у него родятся дети, то он сам в будущем не смог явиться на свет.
Известный физик-теорик Стивен Хокинг придерживался мнения, что человечество еще откроет неизвестные законы физики, которые делают невозможными путешествия во времени.
Однако в некоторых своих научных работах Альберт Эйнштейн предусматривал существование замкнутых кривых, в которых пространство-время искривлено настолько, что пересекающий их объект возвращается в начальную точку.
В этой связи Лоренцо Гавассино решил рассмотреть такую кривую в виде мировой линии гипотетического космического корабля, совершающего путешествие через пространство-время.
Исследователь описал теоретическую термодинамическую систему в том случае, если космический корабль пересекает такую замкнутую кривую и выходит из нее.
По словам Гавассино, во время такого путешествия энтропия должна увеличиваться, направляясь к термодинамическому равновесию и по требованию второго закона термодинамики.
Однако в условиях согласованного мира она должна вернуться в неравновесное состояние, как это было до введения кривой.
В качестве примера ученый привел одиночную нестабильную частицу, подпрыгивающую вокруг космического корабля, отметив, что по законам физики частица должна вернуться в первоначальное состояние.
Что будет с человеком в случае вероятной поездки во времени
Гавассино предположил, что в определенной точке энтропия достигает максимума и второй закон термодинамики начинает действовать обратно.
Однако интересно то, что в случае, если вместо частицы представить человека-наблюдателя, он потеряет все свои воспоминания.
Моделируя процессы памяти ученый убедился, что любая память, сформированная вдоль замкнутой кривой, будет стерта циклом Пуанкаре.
Следовательно, путешественник вернется в исходное положение без воспоминаний о пересечении часообразной кривой.
При этом ученый отметил, что не видит доказательств вероятного существования замкнутых кривых.
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