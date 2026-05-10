Чоловік підірвав гранату на вулиці Охтирки — п'ятеро поранених

В Охтирці Сумської області 10 травня чоловік підірвав на вулиці гранату, унаслідок чого він сам, а також троє поліцейських і цивільний зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць Охтирки. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник Управління поліції охорони.

Під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний.

Усі постраждалі госпіталізовані.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.