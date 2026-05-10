Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки — пятеро раненых

В Охтырке Сумской области 10 мая мужчина взорвал на улице гранату, в результате чего он сам, а также трое полицейских и гражданский получили телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц Охтырки. На место прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник управления полиции охраны.

Во время переговоров со стражами порядка мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получил сам мужчина, трое полицейских и один гражданский.

Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.