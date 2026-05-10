Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки — пятеро раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки — пятеро раненых

Владимир Зеленский
Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки — пятеро раненых
Читати українською

В Охтырке Сумской области 10 мая мужчина взорвал на улице гранату, в результате чего он сам, а также трое полицейских и гражданский получили телесные повреждения.

Главные тезисы

  • Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки, ранев пятерых - самого себя, троих полицейских и одного гражданского.
  • Проводились переговоры с вооруженным мужчиной, который в итоге активировал гранату, приведя к взрыву.

Мужчина бросил гранату на улице в Охтырке

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц Охтырки. На место прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник управления полиции охраны.

Во время переговоров со стражами порядка мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получил сам мужчина, трое полицейских и один гражданский.

Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату, много раненых: опубликованы фото
На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату, много раненых: опубликованы фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе в Доме профсоюзов взорвалась граната. Есть погибший
В Одессе в Доме профсоюзов взорвалась граната. Есть погибший
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший
ГУНП в Полтавской области
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?