Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки — пятеро раненых

В Охтырке Сумской области 10 мая мужчина взорвал на улице гранату, в результате чего он сам, а также трое полицейских и гражданский получили телесные повреждения.
Главные тезисы
- Мужчина взорвал гранату на улице Охтырки, ранев пятерых - самого себя, троих полицейских и одного гражданского.
- Проводились переговоры с вооруженным мужчиной, который в итоге активировал гранату, приведя к взрыву.
Мужчина бросил гранату на улице в Охтырке
Об этом сообщает полиция Сумской области.
Как отмечается, в полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц Охтырки. На место прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник управления полиции охраны.
Во время переговоров со стражами порядка мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получил сам мужчина, трое полицейских и один гражданский.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
